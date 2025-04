Vela Insieme: due giornate di formazione per la prevenzione, l’assistenza e la gestione di situazioni critiche a bordo

Scarlino: Ieri si è conclusa la due giorni di formazione al porto di Scarlino (GR) delle associazione Vela Insieme con più di 40 volontari impegnati nell’apprendimento delle tecniche di primo soccorso, nel ripasso delle procedure da applicare a bordo delle imbarcazioni in caso di situazioni critiche e nell’uso delle radio per situazioni di emergenza.

In virtù della ripresa delle attività estive di Vela Insieme che vedranno lo svolgersi di 9 crociere per l’arcipelago toscano per continuare l’attività che anima l’associazione, lo staff tutto si è riunito con il solito spirito di condivisione e fattività che lo cifra, per pianificare le uscite, definire la composizione degli equipaggi, strutturare la scaletta delle crociere, ma, soprattutto, riaggiornarsi sulla sicurezza in mare.

“Ciò che mi riempie da sempre il cuore è il piacere di potere annoverare tra i volontari persone che vengono da tutta Italia per dare supporto e aiuto all’associazione”, dice Bruno Brunone, fondatore e Presidente di Vela Insieme. “Quella di queste due giornate è un’occasione meravigliosa di ritrovarsi insieme, con l’obbiettivo primario di migliorare il lavoro di coordinamento dei volontari per incrementare la sicurezza delle nostre crociere”.

A lui si aggiunge Simona Diazzi, Vice Presidente dell’associazione dallo scorso gennaio e storica volontaria e velista: “Con immensa gioia non posso che essere ammirata dalla ampia partecipazione di tanti volontari ai nostri comuni incontri, che hanno lo scopo di rafforzare lo spirito di conoscenza e di relazione reciproca. Negli anni si sono formate vere e proprie amicizie e grandi affiatamenti che, nella forma di equipaggi sulle imbarcazioni, hanno un grandissimo significato dati i ben noti spazi ridotti e la permanenza in mare. Per noi, essere affiatati, uniti e coesi è fondamentale. Direi che i nostri incontri ne danno, sempre più, dimostrazione pratica”.

A lato delle attività formative centrali, non sono mancati i momenti di condivisione, di gioco e di approfondimento della reciproca conoscenza tra volontari (storici, vecchi e nuovi) con quiz a tema nautico e scambi di posto ai tavoli per creare sempre “squadre” affiatate diverse e “team” a terra che saranno i prossimi equipaggi in mare. “In mare c’è spazio per tutti!”, è il motto di Vela Insieme. Da oltre 25 anni il motto si traduce in azione, in condivisione fattiva, in crociere, in incontri, in amicizia, in servizio.

Vela Insieme non smette di aspettare e accogliere tutti coloro che vogliano prestare la loro opera di volontariato attraverso il mare.

Per continuare a sostenere Vela Insieme:

Banca Sella Grosseto

IBAN: IT48C0326814300052849295370





L’Associazione

L’associazione “Vela Insieme” nasce nel 2002 come “scuola di mare” accessibile a tutti. Su questa filosofia essa ha sviluppato negli anni la propria attività, facendo del mare e la navigazione “strumenti” di aggregazione ed integrazione attraverso la formazione di equipaggi misti, di ragazzi/e normo dotati e ragazzi/e con disabilità.

Le difficoltà e gli ostacoli propri della vita in barca possono diventare, così, occasioni di dialogo e comunicazione, di reciproca comprensione e di confronto tra “sportivi”. L’associazione raccoglie oggi circa 400 soci in tutta Italia e può contare sulla collaborazione di circa 30 skipper ed aiuto-skipper, con solida esperienza velica. Sono circa 4.000 le persone ospitate, ad oggi, nelle iniziative estive dell’associazione. Dal 2023 è affiliata al PGS (polisportiva giovanile salesiana).

La flotta

Le crociere e le uscite in mare si svolgono a bordo di imbarcazioni a vela da crociera classiche di 14 metri, in grado di ospitare equipaggi composti da otto persone. Sono imbarcazioni volutamente “di serie”, in linea con le direttive comunitarie sulla difesa dell’ambiente marino. L’associazione si avvale anche di altre imbarcazioni di armatori sensibili ai suoi principi ispiratori. La sua base nautica si trova a Marina di Scarlino – loc. Il Puntone – Scarlino (GR).