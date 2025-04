Calcio giovanile. Rappresentative Figc Grosseto: Un pareggio e una sconfitta “amara”

Grosseto: Un pareggio e una sconfitta “amara” per le Rappresentative Provinciali della Figc impegnate ieri pomeriggio a Siena nelle partite valide per il terzo turno (secondo per i grossetani che hanno osservato il loro turno di riposo), del Torneo Regionale “Marco Orlandi” organizzato dal Comitato Regionale della Figc presieduto da Paolo Mangini. I primi a scendere in campo sono stati i Giovanissimi 2011 del selezionatore Pietro Magro contro la Rappresentativa della Provincia di Siena, una formazione, quella locale, che nel turno precedente aveva battuto la favorita alla vittoria finale della manifestazione del Comitato Figc di Firenze, con i grossetani che sono scesi in campo con il freno a mano tirato e i senesi nel primo tempo hanno tenuto costantemente il pallino del gioco e chiuso la prima parte di gara in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Perugini. Altra musica invece nella ripresa con i grossetani padroni del campo che hanno sciorinato azioni su azioni tenendo sotto pressione la difesa avversaria, arrivando al meritato pareggio solo a cinque minuti dal termine con un gran gol d Niccolòi Baraldi, che così ha festeggiato nel migliore dei modi sul campo, il suo 14’ compleanno, tanti auguri.





Nella seconda partita la Rappresentativa Provinciale Allievi 2009, affidata alle cure del selezionatore Fabio Ciavattini, dopo aver giocato alla pari contro i senesi e in alcuni momenti è stata anche superiore e purtroppo al termine degli 80 minuti è stata sconfitta immeritatamente con un calcio di rigore all’ultimo minuto della partita. Una sconfitta dal sapore amaro per i ragazzini grossetani che però alla fine sono stati elogiati dal loro selezionatore per l’impegno profuso e le ottime trame di gioco messe in mostra e da tutti i componenti della Delegazione Grossetana. A Siena la Delegazione Provinciale Figc di Grosseto, era rappresentata dal Delegato Provinciale Agide Rossi, dal segretario Claudio Pepi e dai componenti della Delegazione Enrico Silli e Manrico Lucchetti. Questi i tabellini delle partite: Rappresentativa Provinciale Siena Giovanissimi 2011-Rappresentativa Provinciale Grosseto 2011 1-1. Siena; Sicuranza, Aparicio, Dedeco, Buoni, Francini, Isufaj, Marra, Pecoraro, Riascos, Taddei, Perugini. Selezionatore Luca Montagnani. A disposizione; Meocci, Rosati, Molinaro, Antonini, Masella, Rossi, Capannoli, Volpi, Giomarelli. Grosseto; Cipolloni, Benocci (Steri), Zaccariello (Picchianti), Sorrentino (Caccialupi), Lenci, Uritescu, Ginanneschi, Ercolini (Abdulai), Baraldi, Manuguerra (Tropi), Nodi (Zauli). A disposizione; Santi, Landini, Perrino. Selezionatore Pietro Magro. Arbitro: Samuele Montagnani di Piombino. Marcatori; al 15’ 21Perugini, 65’Baraldi.

Rappresentativa Allievi 2009 Figc Siena-Rappresentativa Allievi 2009 Figc Grosseto 1-0. Siena: Palazzi, Alberini, Nannotti, Senanayake, Scialabba, Zazzi, Rossi, Bianciardi, Buti, Rovetini, Spidalieri. Selezionatore Antonio Raffaele Tozzi. A disposizione; Turchi, Del Casino, Foderi, Vadi, Vanni, Cardone, Bossini, Eddahmaoui, Piroli

Grosseto; Galloni, Delle Donne, Cinelli, Postiferi, Offarelli, Lenzi, Clases (Rinaldi), Galbiati (Bagnoli), Visalli (Fiori), Vongher, Di Fraia. Selezionatore Fabio Ciavattini. A disposizione; Copsihti, Costoloni, Berti, Tompetrini. Arbitro Roberto Niccolai di Piombino. Reti; all’80’ Vadi su calcio di rigore.