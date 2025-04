25 aprile, Minucci (FDI): “Anpi Grosseto esclude i sindaci Orbetello e Grosseto: è vergogna istituzionale e provocazione politica”

Grosseto: “La decisione dell'Anpi provinciale di Grosseto di non invitare i sindaci dei comuni di Grosseto e Orbetello alla commemorazione dell'80° anniversario della Festa della Liberazione è un atto di arroganza politica e una mancanza di rispetto verso le istituzioni repubblicane.

Un atteggiamento che dimostra, ancora una volta, come una certa sinistra strumentalizzi il 25 Aprile, piegandolo a logiche di parte e trasformandolo in un'occasione di esclusione anziché di partecipazione. È davvero grave che chi si professa paladino della democrazia, poi si comporti in maniera intollerante e discriminatoria verso i rappresentanti legittimi delle comunità locali quali sono i sindaci”. È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Luca Minucci.