Pasqua al Parco della Maremma: una crescita del 44% negli ingressi rispetto allo scorso anno

Festività pasquali e “ponti” hanno fatto registrare al Parco molti più ingressi dello scorso anno sebbene il meteo non sia stato ottimale. Tra i prossimi appuntamenti la passeggiata “sulle orme dei Briganti” in programma domenica 27 aprile

Alberese: La conferma che la primavera è un momento ideale e magico per vivere il Parco della Maremma arriva anche dai numeri: è del 44%, infatti, l’incremento degli ingressi al Parco rispetto allo scorso anno nei quattro giorni 18, 19, 20 e 21 aprile. Nel 2024, infatti, i visitatori totali del Parco, dal 29 marzo al primo aprile sono stati 1.072, mentre quest’anno, nel periodo delle festività pasquali, gli ingressi totali registrati sono stati 1.543. Tutto questo dovuto anche al risveglio della natura e alla possibilità di fare trekking o passeggiate.





“Sebbene le condizioni meteorologiche non siano state ottimali – commenta Simone Rusci, presidente del Parco regionale della Maremma – abbiamo registrano un importante incremento nelle presenze. Questi numeri dimostrano ancora una volta quanto il periodo primaverile, unito alle festività pasquali seguito dai ponti del 25 Aprile e del Primo Maggio, che hanno probabilmente attirato anche turisti sul nostro territorio, siano davvero il momento ideale per visitare il Parco. Senza soffrire troppo il caldo, questo è un periodo in cui osservare la fioritura e anche la gemmazione di alberi e cisti, guardare gli insetti impollinatori al lavoro, gettare uno sguardo sul Tirreno o sulla campagna maremmana. Visitare il Parco in questa stagione, permette anche di godere di una maggiore libertà, perché durante l’estate alcuni itinerari potranno essere percorsi solo con guida, o partecipando alle escursioni in programma. Ci auguriamo, quindi, che questa tendenza continui anche nelle prossime settimane”.

Tra i prossimi eventi in programma anche quello di domenica 27 aprile, con l’escursione “sulle orme dei Briganti”: passeggiata su un percorso ad anello, in una bellissima area boschiva, dal Centro visite fino alla Piscina del Prete, luogo intriso di storia e mistero. Nel cammino saranno ripercorse leggende e storie della tradizione, che saranno ancora più suggestive da ascoltare immersi nella natura. Il ritrovo è fissato per le 14.30 al Centro visite di Alberese, in via del Bersagliere 7/9 mentre la partenza è in programma per le 15. Per percorrere l’itinerario, di circa 6 chilometri e mezzo, occorreranno indicativamente tre ore. Il costo per la visita è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni e gli studenti fino a 25 anni. Prenotazione obbligatoria, scrivendo a booking@parco-maremma.it.

In caso di condizioni meteo avverse le escursioni organizzate dal Parco potrebbero subire dei cambiamenti di programma o essere rimandate: per informazioni occorre fare riferimento al sito www.parco-maremma.it