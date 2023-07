Venerdì 7 luglio, ore 17 e 30, al Museo di San Pietro all’Orto.



Massa Marittima: “Valpiana Medicea e Granducale. La siderurgia della valle del Pecora.” È questo il titolo dell’incontro in programma venerdì 7 luglio, alle ore 17 e 30, al Museo di San Pietro all’Orto di Massa Marittima.

Interverranno Tiziano Arrigoni, storico e docente presso l’ISIS E. Mattei di Rosignano; e l’architetto Claudio Saragosa, che già nel lontano 1985 insieme ad Angela Quadrucci, fecero attività di ricerca su Valpiana, realizzando una mostra fotografica e un piccolo fascicolo che riassumeva i loro studi.

L’evento è collegato alla mostra “Fonderie e Ferriere dell’Alta Maremma nei disegni dal vero di Dino Petri”, visitabile al Museo di San Pietro all’Orto di Massa Marittima fino al 3 settembre. Fonderie e ferriere dell'Alta Maremma è un progetto artistico originale, nato dall’amore per la propria terra e la storia locale, insieme alla sensibilità artistica che contraddistingue la figura di Dino Petri. Più di vent’anni fa, “armato” di carta da disegno, pastelli, carboncini e falcetto, Petri ha prima mappato e poi percorso il territorio andando a scoprire, e poi a rappresentare dal vero, le meraviglie che quest’area possiede e che spesso cela. Il risultato sono i 40 disegni, ora in mostra a Massa Marittima, che nel corso degli anni hanno contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sul patrimonio presente in questa parte di Toscana. Un percorso a cui hanno contribuito, con i loro testi, studiosi come Ivan Tognarini, Bruno Santi, Angela Quattrucci, Silvia Guideri, Luisa Dallai.

L'esposizione nasce grazie al contributo e alla collaborazione del Comune di Massa Marittima. Tra gli enti che da sempre hanno supportato il progetto si conferma anche quest'anno il FAI Toscana e la Delegazione FAI Grosseto.