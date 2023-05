ValorizzArcipelago 2023, un incontro con la comunità delle isole toscane

Grosseto: L’Isola del Giglio ha ospitato la terza edizione di ValorizzArcipelago: l’appuntamento annuale, organizzato da Anci Toscana, in ambito turistico. Un momento che vede coinvolte le autorità amministrative locali allo scopo di condividere, in maniera sinergica, le strategie e le azioni da mettere in campo per valorizzare al meglio il patrimonio delle Isole dell’Arcipelago toscano.



L' appuntamento di quest'anno ha rappresentato l'occasione per analizzare le problematiche e le esigenze delle popolazioni che vi abitano, con particolare attenzione alla mobilità pubblica, soprattutto nei mesi di bassa stagione, e allo sviluppo della filiera produttiva che le Isole dell'Arcipelago accolgono. A partecipare, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Grosseto, Comune capofila dell’Ambito Toscana Sud, è stato l’assessore al Turismo Riccardo Megale, sottolineando l'attenzione dell'Amministrazione comunale verso l'attenuazione dei disagi della popolazione locale.

A voler intervenire è stato anche il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “Ospitare una comunità come quella del Giglio è un orgoglio per noi. Gestire al meglio le difficoltà che vivono gli abitanti, durante il periodo invernale, è di fondamentale importanza."