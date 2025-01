Valentina Culicchi e Rocco Zocco a capo delle Uosd Nutrizione Clinica dell’Asl Tse

La dott.ssa Culicchi si occuperà dell’area sud e il dottor Zocco dell’area est

Grosseto: L’Azienda Usl Toscana sud est ha definito la nuova organizzazione della Nutrizione clinica, l’unità operativa semplice dipartimentale deputata all’erogazione dei servizi di nutrizione artificiale (enterale e parenterale), di integrazione, con l'aggiunta di nutrienti per le diete nelle patologie oncologiche e nella disfagia, e a supporto medico per i disturbi del comportamento alimentare.

La direzione della Uosd di Nutrizione clinica, afferente al Dipartimento medicina interna e specialità mediche diretta dal dottor Massimo Alessandri, è stata affidata alla dottoressa Valentina Culicchi per l’area sud (provincia di Grosseto e Campostaggia) e al dottor Rocco Zocco per l’area est (provincia di Arezzo, Valdichiana Senese e Amiata Senese).

La dott.ssa Valentina Culicchi, grossetana, laureata in Medicina e specializzata in Scienza dell’Alimentazione all’Università di Siena, fino a pochi giorni fa aveva coordinato le tre zone provinciali: «Ringrazio tutti i colleghi, il personale dell'UOP di Dietetica e gli infermieri afferenti al servizio di nutrizione per l'ottimo gioco di squadra che ha permesso di ben operare in questa fase di transizione che è durata più di un anno - dichiara Culicchi - l'ambito di intervento della nostra disciplina è in costante espansione e in stretto dialogo con molti reparti, laddove alle patologie già presenti possa assommarsi il rischio di una nuova problematica come quella della malnutrizione. Dall’oncologia, alla nefrologia, dalla gastroenterologia alla endocrinologia, passando per la medicina e la chirurgia, lavoriamo a fianco di numerosi specialisti sia sul fronte della diagnosi che del percorso di cura. Nell’ambito della disciplina della nutrizione clinica, esiste il grande capitolo della nutrizione artificiale, quello del trattamento dell'obesità che recentemente si è arricchito grazie anche ad una nuova generazione di farmaci; infine come non ricordare la stretta collaborazione con i vari livelli assistenziali per la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, ed in particolare con la struttura di Casa Mora di Castiglione della Pescaia».

Il dottor Rocco Zocco, pugliese d’origine e senese d’adozione, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Perugia, è specializzato in Anestesia e Rianimazione all’Università di Siena e in Scienze della Nutrizione Umana all’Università Roma 5.

«Sono molto soddisfatto e orgoglioso dell’incarico che mi è strato conferito dalla direzione aziendale dell’Asl Toscana sud est che ringrazio per l’opportunità. L’Unità operativa di Nutrizione clinica dell’azienda, nata ormai quasi dieci anni fa, è una struttura che in questi anni si è distinta per la solidità e la capacità di risposta ai bisogni della cittadinanza, grazie soprattutto alla stretta collaborazione con le professioni sanitarie come infermieri, dietisti e logopedisti che la animano con impegno quotidiano. Continueremo a svolgere il nostro lavoro sia in ambito ospedaliero che in ambito territoriale con particolare riguardo alla prevenzione e alla cura delle problematiche legate alla malnutrizione e alla nutrizione per le patologie oncologiche e per le malattie infiammatorie croniche intestinali».