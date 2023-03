Cronaca Va a fuoco un auto, intervengono in Pompieri. Illeso il conducente 6 marzo 2023

Redazione Massa Marittima: Incendio di autovettura questa mattina intorno alle ore 9:00 nei pressi di Massa Marittima in provincia di Grosseto. Un'autovettura, con il solo conducente a bordo, mentre percorreva la strada provinciale n. 53 nel comune di Massa Marittima, è stata interessata da un incendio. A dare l'allarme lo stesso conducente rimasto illeso nel sinistro. E' prontamente intervenuta una squadra del distaccamento del Vigili del Fuoco di Follonica che ha spento l'incendio e messo in sicurezza la zona e consentito il rispristino della viabilità, regolata a senso alternato durante le operazioni di spegnimento. Seguici





