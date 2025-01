Mangiare più frutta e più verdura: tre consigli adatti a tutti

Le linee guida ministeriali raccomandano di consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura ogni giorno (più nel dettaglio tre porzioni di frutta e due di verdura) per mantenersi sani e in salute. I vegetali, infatti, sono ricchi di nutrienti essenziali al corretto funzionamento del corpo umano e grazie all’apporto di vitamine, fibre, sali minerali che garantiscono possono svolgere un effetto antinfiammatorio, antiossidante, protettivo soprattutto dell’apparato cardiovascolare. Ecco qualche consiglio allora, proveniente da un decalogo dello stesso Ministero della salute, per mangiare più frutta e più verdura.

Verdure crude a tavola come aperitivo: il trucco per mangiare più vegetali (e non abbuffarsi)

Se il solito contorno di insalata verde dopo un po’ ha stancato – e non potrebbe essere diversamente – si possono provare a portare in tavola verdure miste crude, tagliate a listarelle o a cubetti e pronte per essere intinte in una salsa (guacamole o tzatzki sono tra le più gustose), una vinaigrette o semplicemente in dell’olio d’oliva. È un aperitivo sfizioso, spesso molto gradito anche dai bambini, che aiuta a raggiungere più facilmente le cinque porzioni di frutta e verdura giornaliere e, cosa non meno importante, a sentirsi sazi prima e alzarsi dal tavolo senza abbuffarsi. C’è chi consiglia di utilizzare il trucco del mix di colori per assicurarsi di fare il carico di vitamine e sali minerali: vegetali di colori diversi sono ricchi, infatti, quasi sempre di nutrienti diversi e tutti indispensabili all’organismo umano.

Sperimentare con le cotture per rendere più golosa la verdura

Variare è un trucco che vale anche per le cotture e che aiuta a portare a tavola più frutta e verdura senza mai annoiarsi e annoiare i commensali. I vegetali sono del resto ingredienti molto versatili e che con un pizzico di creatività si prestano bene a marinature, cotture sottovuoto, glassature. Anche chi non ha tempo o voglia di stare ai fornelli può sperimentare preparazioni diverse come la cottura a vapore che mantiene intatte tutte le proprietà organolettiche e nutritive della verdura, quella alla griglia ideale per rendere più leggere e gustose le serate barbecue con gli amici o quella al forno che trasforma i vegetali in un contorno croccante e goloso.

Mangiare più frutta e più verdura introducendola a merenda

Tra i metodi più efficaci per riuscire a mangiare più frutta e verdura c’è, infine, introdurla come spuntino: una mela e una manciata di frutta secca sono considerati da molti esperti della nutrizione una merenda piuttosto equilibrata e che aiuta ad arrivare a tavola senza troppa fame. Per rendere più goloso lo spuntino a base di frutta si potrebbe preparare una macedonia e condire con semi oleosi o scaglie di cioccolato. Per una merenda rinfrescante quando fa molto caldo e perfetta anche in movimento una buona idea è fare succhi di frutta freschi con gli estrattori Hurom.it divertendosi ogni volta con combinazioni diverse. Niente vieta, però, di utilizzare la frutta e la verdura in preparazioni come torte o quiche da utilizzare come ricca merenda: la torta di mele e la torta di carote sono due grandi classici per la versione dolce; chi preferisce il salato potrebbe optare invece un avocado toast o una porzione di quiche alle verdure (meglio se di stagione, come alla zucca di inverno).