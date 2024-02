USIC Toscana: Nuclei Carabinieri Forestale a salvaguardia patrimonio naturale della nostra Regione.

Serve attenzione e riconoscimento di valore per tale specialità dell’Arma dei Carabinieri.

Firenze: "Non solo ecomafie a parassitare con giro d’affari da capogiro, ma anche microcriminalità che incide prevalentemente per profitto, attentando al patrimonio collettivo dei territori, spesso incrociando la domanda con l’offerta in insospettabili commerci. E’ il caso emerso da una indagine che il Nucleo Carabinieri Forestale di Paganico (GR), ha svolto con profitto e che ha portato all’arresto di più persone che insieme avevano rubato piante di “lentisco” dirette al Festival di Sanremo.

I Carabinieri Forestale sono un fiore all’occhiello per l’Arma dei Carabinieri, pur avendo dovuto sopportare una trasformazione, non sempre indolore. Ci aspettiamo più attenzione per il benessere delle donne e uomini dei Carabinieri Forestale, nonché il concreto riconoscimento del costante impegno che permette di preservare e salvaguardare le bellezze floreali, i tesori botanici e faunistici a favore e tutela delle più varie biodiversità presenti in Toscana", conclude Espedito Longobardi, segretario Generale Regionale U.S.I.C. Toscana