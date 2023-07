Us Grosseto: 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗹'𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁

Sport Us Grosseto: ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐—ณ๐—ฒ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—น'๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฎ๐—น ๐—–๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐˜ 14 luglio 2023

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 rende noto di aver ottemperato nella giornata di martedรฌ 11 luglio 2023 a tutti gli adempimenti telematici prescritti dal Comunicato Ufficiale 158 del 07/06/2023 per lโ€™iscrizione al campionato di Serie D, al campionato Juniores Nazionale e alla Coppa Italia Serie D.

La societร ha poi completato la procedura mercoledรฌ 12 luglio 2023, depositando la fideiussione bancaria presso la sede di Roma del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Questa mattina la CO.VI.SO.D. ha comunicato lโ€™esito positivo dellโ€™istruttoria, ufficializzando la partecipazione del Grifone alla stagione 2023-2024.





