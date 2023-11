Sport Us Grosseto, Mattia Baroni, classe 2013 approderà alla Fiorentina. Soddisfazione in casa unionista 12 novembre 2023

Grosseto: Soddisfazione in casa dell'Us Grosseto per il passaggio del calciatore Mattia Baroni alla Fiorentina. Il ragazzo classe 2013, facente parte della formazione dei Pulcini dei mister Carotti e Ciavattini, ha ricevuto la prestigiosa chiamata del club gigliato e a partire dal mese di dicembre 2023 andrà a vestire i colori viola, molto cari alla società biancorossa per i saldi rapporti intercorrenti tra le due proprietà. Questa mattina i responsabili del Settore Giovanile del Grifone Stefano Camarri e “Gianni” Di Meglio e il Responsabile Tecnico della scuola calcio Maurizio Bruni hanno accompagnato Mattia Baroni presso le avanzate strutture del Viola Park di Bagno a Ripoli, incontrando i dirigenti della Fiorentina Valentino Angeloni e Maurizio Niccolini per la definizione di un accordo molto rilevante per il futuro dell’atleta. La soluzione, accolta con entusiasmo dai genitori di Baroni, certifica il lavoro svolto dagli allenatori e dai quadri dirigenziali del vivaio del Grosseto, che sta cambiando marcia grazie ai progressivi investimenti e alla ricerca di professionisti qualificati dal punto di vista tecnico. A Mattia Baroni i migliori auguri e le congratulazioni per la scelta di vita compiuta con maturità e coraggio. Seguici





