"Universi in versi": appuntamento al Khorakhanè

Grosseto: “Universi in versi” è il progetto promosso della libreria QB con la direzione artistica di Fabrizio Ganugi e la collaborazione di Arci Comitato Territoriale Grosseto, realizzato grazie al contributo della Fondazione CR Firenze. Venerdì 27 dicembre, al Circolo Arci Khorakhanè si terrà un incontro-scontro fra due modalità di improvvisazione appartenenti a due mondi considerati molto distanti: la poesia in ottava rima e il rap.

Dalle 21.30 si sfideranno sul palco di via Ugo Bassi 62 in una vera e propria battle i poeti Fabrizio Ganugi e Giampiero Giamogante, nonché i rap Grungi, Tony Accesi e Dexter red. Attraverso i versi improvvisati gli artisti si confronteranno sulla stessa tematica, ma con stili differenti che proveranno a far lavorare in armonia creando qualcosa di diverso nel panorama poetico-musicale.

Questo evento ha l'obiettivo di creare un dialogo fra questi due mondi, un incontro che possa apportare una crescita per entrambi, avvicinando nuove persone soprattutto alla poesia in ottava rima, la quale è una delle più antiche forme di Poesia improvvisata del mondo e che attraverso questo percorso potrebbe essere attualizzata.

Pertanto, l'invito è per venerdì 27 dicembre, al Circolo Arci Khorakhané (via U. Bassi n.62) per assistere a un evento di scontro e incontro fra due universi inversi a partire dalle 21.30

Al Khorakhané possibilità di fare un aperitivo o cenare (per prenotare 331 477 9872).

Ingresso riservato ai soci Arci o associazioni confederate.