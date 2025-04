Dal 1° aprile ripresa la sosta a pagamento a Tarquinia Lido

Tarquinia: Il Comune di Tarquinia informa che il 31 marzo è terminata la sospensione del pagamento dei parcheggi al Lido, come da ordinanza n. 172 del 17/10/2024. Pertanto dal 1° aprile sono ripartiti i parcheggi con le medesime tariffe in vigore lo scorso anno.

Chi si recherà a Tarquinia Lido con l’auto dovrà nuovamente usufruire dei parchimetri per il pagamento della sosta nelle aree dedicate. Si ricorda che i parchimetri sono distribuiti nelle principali zone di parcheggio e che le tariffe sono chiaramente indicate su ciascun dispositivo. Si invita le persone a prestare attenzione alle segnalazioni presenti nelle aree di sosta e a rispettare le disposizioni relative al pagamento, per evitare l'emissione di sanzioni.