Nuove tecnologie, l'8 e 9 aprile a Prato la seconda edizione di 'Cyberdays'

Firenze: Una due giorni con incontri, seminari, presentazioni di progetti realizzati e in corso di svolgimento sul tema della 'cyber', inteso in ottica ampia come elemento chiave per approfondire tematiche legate alle nuove tecnologie e al loro impatto su imprese e PA. Appuntamento a Prato l'8 e 9 aprile prossimi, al Centro di competenze 5G e tecnologie innovative (via Galcianese 34), con la seconda edizione dei 'Cyberdays'. L'iniziativa è promossa dalla Regione in collaborazione con Comune di Prato, Sviluppo Toscana e con il supporto di Fondazione Sistema Toscana.

L'edizione 2025 si concentrerà sull'innovazione tecnologica, esplorando non solo gli aspetti tecnici, ma anche le implicazioni sociali, politiche ed economiche di queste trasformazioni. Focus particolare al tema della geopolitica dell'intelligenza artificiale che, oltre alla sua dimensione tecnologica, ha un impatto significativo sulla sicurezza, sull'economia, sulla politica e sul potere globale, nonché alle sfide poste dalla nuova rivoluzione industriale 5.0.

Tra i saluti iniziali, la prima giornata, anche quelli degli assessori Leonardo Marras (economia e turismo) e Stefano Ciuoffo (infrastrutture digitali). Da segnalazione, nella seconda giornata, la lectio di Patrizio Bianchi (professore emerito di Economia presso l'Università degli Studi di Ferrara, Cattedra UNESCO Educazione Crescita ed Uguaglianza) dal titolo 'Strategie di transizione industriale e politiche pubbliche'.