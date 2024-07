UNICOOP Tirreno ha rinnovato i vertici: Simonetta Radi Presidente e Gianni Tarozzi DG

Riotorto (LI): il Consiglio di Amministrazione di Unicoop Tirreno ha deliberato la nomina di Simonetta Radi e di Gianni Tarozzi, rispettivamente nei ruoli di Presidente e di Direttore Generale della Cooperativa di consumatori con sede a Vignale Riotorto e presente con 101 supermercati, 525.000 soci e 3.700 dipendenti in Toscana, Lazio e Umbria.



Confermato il ruolo di Massimo Favilli, Vice Presidente di Unicoop Tirreno.

Le nomine rappresentano il termine di un percorso di avvicendamento e il naturale epilogo di un processo programmato e condiviso con il CDA nei mesi precedenti. In particolare, l’arrivo del nuovo Direttore Generale permette di iniziare un lavoro in perfetta sincronia con la neo Presidenza già da settembre.

La nomina di Radi, già Vice Presidente della Cooperativa e prima donna ad essere eletta Presidente di Unicoop Tirreno, giunge al termine di un percorso programmato e condiviso da tempo col CDA. Simonetta Radi subentra a Marco Lami, alla guida di Unicoop Tirreno dal 2006, che lascia l’incarico avendo raggiunto i limiti dell’età pensionabile.

Il Direttore Generale Gianni Tarozzi assume l’incarico finora ricoperto da Piero Canova, prossimo alla conclusione del mandato e interprete di primo piano del percorso di risanamento della Cooperativa iniziato nel 2016.





“Sono onorata della fiducia ricevuta e desiderosa di iniziare il lavoro al servizio della Cooperativa, nel solco tracciato dal mio predecessore Marco Lami. La nomina mi rende orgogliosa perché credo nella nostra Cooperativa e credo nella cooperazione quale strumento di mutualità, di democrazia e di redistribuzione di valore. Quello cooperativo è un modello da coltivare con cura e coraggio. Il mondo della grande distribuzione sta attraversando una congiuntura sempre più competitiva, mentre la crisi dei consumi incide negativamente nei nostri territori. L’obiettivo adesso, con il supporto dei soci e dei dipendenti e in coerenza con i valori fondanti della cooperativa, è rispondere alle sfide imposte dal cambiamento, affermando l’unicità del modello Coop, per continuare ad essere la miglior scelta possibile per i consumatori del presente e del futuro” - ha dichiarato la Presidente di Unicoop Tirreno Simonetta Radi.

Al CDA di Unicoop Tirreno che ha ratificato le nuove nomine hanno partecipato Simone Gamberini e Roberto Negrini, rispettivamente Presidente Nazionale e Regionale di Legacoop e Marco Pedroni Presidente Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori).

“Desidero, innanzitutto, ringraziare Marco Lami, al vertice di Unicoop Tirreno da 18 anni: una carriera, la sua, interna al movimento cooperativo che lo ha visto impegnarsi sia come Presidente di una delle grandi cooperative di consumatori che partecipando ai vari organismi nazionali. Il suo lavoro e la sua competenza sono stati fondamentali per contrastare le difficoltà degli ultimi anni e giungere a un miglioramento tangibile dei risultati economici della Cooperativa e a una gestione più efficace dei punti vendita.

Voglio ringraziare anche Piero Canova che per otto anni, affiancando la Presidenza in qualità di Direttore Generale, ha fornito un contributo determinante alla riorganizzazione e al miglioramento della gestione della cooperativa, permettendole di superare le difficoltà e consolidando importanti risultati con un approccio competente e al tempo stesso attento alle peculiarità del mondo cooperativo.

Ora l’obiettivo è costruire una realtà con un ancor più solido equilibrio economico/finanziario e con una capacità gestionale innovativa per soddisfare al meglio i clienti e lo scambio mutualistico verso i nostri soci. Sono sicuro che Simonetta Radi e Gianni Tarozzi, a cui va il mio benvenuto, siano i profili ideali per gestire questo progetto di rilancio e innovazione della Cooperativa nel lungo termine. Insieme a loro è doveroso citare la riconferma di Massimo Favilli come Vice Presidente a garanzia della continuità del lavoro fin qui svolto” ha commentato il Presidente Ancc-Coop Marco Pedroni.