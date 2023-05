Under 18: il Villa Croci Bsc vince ancora per manifesta in campionato

Allo stadio Simone Scarpelli la gara si è chiusa 11-1 al quinto inning contro gli Etruscan fighters

Grosseto: Ancora una vittoria per manifesta per l’under 18 del Villa Croci Bsc Grosseto. A farne le spese, nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio, è stato l’Etruscan fighters di Castiglione della Pescaia, sconfitto per 11-1 al quinto inning. “Abbiamo giocato un’ottima gara – commenta Danilo Biagioli, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 18 -, nonostante ci mancassero ben cinque giocatori. Abbiamo messo in luce un buono status di salute dell’attacco, con numerose valide, e sul monte di lancio Benelli e Di Pietro non hanno concesso praticamente nulla agli avversari.

Adesso pensiamo già alla prossima partita, consapevoli che dobbiamo continuare a lavorare duramente per proseguire nel nostro processo di crescita. Una menzione particolare la meritano Ginnesi, Dragoni e Orlandini, i tre under 15 che, viste le tante assenze, ci hanno dato una grande mano per la vittoria finale.” Da sottolineare, inoltre, la buona performance di Orlandini sia in fase difensiva che offensiva. Il prossimo appuntamento per il Villa Croci Bsc Grosseto under 18 sarà mercoledì 24 maggio a Livorno.