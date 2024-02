Sport Under 15: sconfitta dell'Etruria contro il Cesano 25 febbraio 2024

Grotte di Castro: Sconfitta indolore Etruria nella corsa salvezza anticipata (erano e rimangono 19 i punti di vantaggio sulla zona calda). Duttile tatticamente, atleticamente impeccabile e con De Angelis impressionante per tecnica palla al piede, la squadra di Pallucchini si dimostra la più accreditata formazione a vincere tanto il Campionato quanto ad effettuare il salto in elite: vantaggio di Deac, raddoppio di De Angelis e nove pericolose manovre offensive che coinvolgono oltre ai due marcatori Russo, Carbonari, Castrucci, Colacchi. Privi di tre elementi fondamentali per dare qualità al roster i viterbesi si coccolano la crescita di visione di gioco di Ettore Palumbo, la caparbietà di lotta in avanti di Giuliano Mareschi e le geometrie di Tommaso Illiano.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 (GIRONE A) DICIOTTESIMA GIORNATA (DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024) ASD REAL AZZURRA ETRURIA – ASD CESANO 0-2 (PRIMO TEMPO 0 – 1) ASD REAL AZZURRA ETRURIA: Metelli, Sepe (23° st Leonardo Franci), Parrino, Nutarelli Perosillo, Capparozza (26° st Hajdari), Giovanni Franci (8° st Poppi), Illiano, Mareschi, Pifferi (17° st Sforza), Palumbo (31° st Mouafiq) A DISPOSIZIONE: Bonanni, Luciani ALLENATORE: Fortuni ASD CESANO: Benedetti, Capuani, Mancinelli, Deac (30° st Bozzo), Pasini, Bruno, Castrucci, Carbonari (21° st Colacchi), Boscherini, De Angelis, Russo (8° st Persia) A DISPOSIZIONE: Minelli, Visani, Dettore ALLENATORE: Pallucchini ARBITRO: Giuseppe Noto Comitato di Viterbo MARCATORI: 27° pt Deac (AC), 33° st De Angelis (AC) NOTE: Ammoniti 29° pt Sepe (ARAE), 35° st De Angelis (AC) Seguici



