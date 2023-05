Sport Under 15: il Villa Croci Bsc vince 24-4 contro il Siena-Monteriggioni 15 maggio 2023

Redazione Ottima prova casalinga per i biancorossi di Secciani. Rinviata per pioggia la gara degli under 12

Grosseto: Gli under 15 del Villa Croci Bsc Grosseto si impongono 24-4 contro il Siena-Monteriggioni, allo stadio Simone Scarpelli. “Abbiamo disputato – commenta il manager del Villa Croci Bsc under 15, Daniele Secciani – una buona gara, sia in fase difensiva che offensiva. Abbiamo inoltre variato i lanciatori con risultati soddisfacenti”. Il prossimo appuntamento per gli under 15 biancorossi sarà sabato 20 maggio contro il Padule. È stata invece rinviata per maltempo la gara tra gli under 12 del Villa Croci Bsc Grosseto e i Lancers. Il match sarà recuperato mercoledì 24 maggio, alle ore 16.30. Foto di Noemy Lettieri. Seguici





