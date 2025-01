Donald Trump troverà due donne al comando della Marina e la Guardia Costiera USA

Porto Santo Stefano: Sì, sono due donne al vertice delle due più potenti Marina e Guardia Costiera del mondo, racconta il comandante Daniele Busetto di Artemare Club che espone le loro foto e storia presso la sede dell’associazione nel Corso di Porto Santo Stefano, sono l’ammiraglio Lisa Marie Franchetti Capo delle Operazioni Navali della United States Navy e l’ammiraglio Linda L. Fagan a capo della US Coast Guard. Lisa Marie Franchetti, nata nel 1964 a Rochester da una famiglia di origini italiane, ha studiato alla Northwestern University di Evanston nell'Illinois, dove ha conseguito un Master of Science in giornalismo, partecipando al Naval Reserve Officer Training Corps Program, entrando nella Marina degli Stati Uniti nel 1985, in seguito ha studiato al Naval War College di Newport ed ha ottenuto un master in management all'Università di Phoenix, tra i ruoli operativi ricoperti vi sono stati imbarchi sulle USS Shenandoah, USS Moosbrugger, Chief Staff Officer della squadriglia aerea DESRON sulla portaerei USS John C. Stennis, Surface Operations Officer della portaerei USS George Washington e Commander, U.S. Naval Forces Korea, nel 2020 è stata nominata comandante per lo sviluppo dell'armamentario bellico della marina statunitense e successivamente comandante della sesta flotta, comandante della Joint Force Maritime Component, dal novembre 2023 33esimo Capo delle operazioni navali, prima donna a capo della Marina militare degli Stati Uniti e componente del Joint Chiefs of Staff. Linda L. Fagan, nata nel 1963 a Columbus, ha conseguito una laurea in Scienze Marine presso la US Coast Guard Academy, un Master in Affari Marittimi presso l'Università di Washington e un Master in Strategia delle Risorse Nazionali presso l'Industrial College of the Armed Forces, l'ammiraglio Fagan ha assunto l'incarico di 27esimo comandante della Guardia costiera degli Stati Uniti il 1 ° giugno 2022. In precedenza ha prestato servizio come 32 ° Vice Comandante. I precedenti incarichi includono Comandante, Pacific Area e Comandante, Coast Guard Defense Force West, Vice Comandante per Operazioni, Politica e Capacità, Comandante Primo Distretto della Guardia Costiera e un incarico congiunto come Vice Direttore delle Operazioni per il Quartier Generale, United States Northern Command, ha prestato servizio in tutti e sette i continenti, dalle nevi di Ross Island, Antartide al cuore dell'Africa, da Tokyo a Ginevra e in molti porti lungo il percorso, inclusi Comandante Settore New York, più di 15 anni come Ispettore della Marina e servizio in mare nella USCGC POLAR STAR rompighiaccio polare, gli incarichi dello staff includono Assistente esecutivo del Comandante e Vice Comandante e Capo divisione del Foreign and Offshore Compliance Office. In Italia, con la legge 380 del 1999, che ha consentito l’arruolamento delle donne nelle Forze Armate, gli ufficiali donna nella Marina Militare sono più di 320 e 130 nelle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera e stanno salendo di grado, pertanto sarà possibile anche nel nostro Paese vedere in futuro al vertice delle sue componenti istituzionali con le stellette, è quanto augura Artemare Club!