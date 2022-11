Una vittoria, un pareggio, una sconfitta nel week-end calcistico aquesiano

Acquapendente: Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta confezionano un week-end calcistico aquesiano non del tutto pienamente sufficiente.

Squadra copertina la ASD Polisportiva Vigor Acquapendente di coach Marco De Luca che grazie al 4-0 sulla ASD Robur Tevere (doppietta Mohamed Sidime e rete singole di Christian Pecci ed Ivan Saraceno) incrementa in vetta Campionato Seconda Categoria il vantaggio sulla seconda (da +2 a +3). Domenica 20 Novembre alle ore 15.00 trasferta al Liviano Bonelli di Tarquinia contro un Club calcio 1929 che seppur sconfitto per 3-1 sul terreno di gioco dell’ASD Castiglione calcio rimane leggermente fuori dalla zona retrocessione.

In virtù del pareggio per 1-1 sul terreno di gioco dell’ASD Gs Bagnaia (in rete Ibrahim Baba) la Virtus Acquapendente del Tecnico Massimo Robustelli mette a fuoco nel medesimo girone quota tranquillità. Sabato 19 alle ore 15.00 sul manto amico del “Dario Dante Vitali” sfida una ASD Virtus Marta annoverabile momentaneamente come terza forza del Campionato.

Nel Campionato di Terza Categoria, infine, ASSD Torrese di Mister Franco Bacchi sconfitta a domicilio per 2.1 dall’ASD Faleria 76 (in rete Yousse Boudin). Sabato 19 Novembre alle ore 14.30 trasferta all’”Alfredo Ciucci” di Civitacastellana per affrontare la capolista ASD FC Sassacci.