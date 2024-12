Follonica: Il 118 della Asl Toscana susest è stato attivato per incidente stradale alle 17,30 nel comune di Follonica in via Leopardi. Coinvolte bici e auto.

Soccorsa una donna di 42 anni, trasportata in codice 2 all'ospedale Misericordia di Grosseto con ambulanza della Croce Rossa. Sul posto anche le forze dell'ordine