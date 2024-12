Capodanno nel centro cittadino con dj set Marco Bresciani

Cecina: Quest’anno il Comune di Cecina ha scelto un artista molto noto nella movida dei locali italiani per animare la serata più importante dell’anno, il 31 dicembre, nel centro di Cecina: dj Marco Bresciani.

L’artista nasce come dj resident nel 1982 nelle discoteche della sua Versilia e nei primi anni '90, grazie alla popolarità raggiunta con Lo Zibaldone (serata di musica italiana da cantare e ballare), ha iniziato a esibirsi in tutti i più importanti locali d'Italia.

Per capodanno a Cecina l'occasione di scambiarsi gli auguri cantando e ballando la musica che ha fatto da colonna sonora ai migliori anni della nostra vita. Evento garantito anche in caso di pioggia.

Assessore Michele Bianchi: “Cecina Ovuque Natale, col suo ricco programma di eventi, è andato molto bene. L’amministrazione è molto soddisfatta del risultato ottenuto attraverso un lavoro di collaborazione collettivo: il coinvolgimento delle scuole di danza e delle scuole di musica, delle associazioni cecinesi e il meraviglioso abbellimento del centro città ottenuto anche grazie ai commercianti. Siamo impazienti di vedere come andrà la serata del 31, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con dj Marco Bresciani, artista conosciuto non solo a livello locale ma anche toscano e nazionale, e i successivi appuntamenti che ci accompagneranno fino alla Befana”.

Il programma di Cecina Ovunque Natale, infatti, non termina con il capodanno, ma ci aspettano ancora alcuni eventi:

04/01/2025

Sbaratto - 10:00 – 13:00 - Terrazza dei Tirreni, Cecina Mare, swap party, per dare nuova vita al vostro vecchio abbigliamento

Cinema per bambini “Clifford: il grande cane rosso” (gratuito) – 17:00 - Largo Cairoli - Cecina Mare, il cinema all’aperto dedicato ai più piccoli

05/01/2025

Concerto di inizio anno di musica classica (gratuito) - 17:00 - Palazzetto dei Congressi, piazza Guerrazzi, un concerto con le talentuose artiste Tatjana Uhde al violoncello e Lisa Wellisch al pianoforte

Motori al mare: esposizione di auto e moto storiche del Garage del Tempo - 10:00 - 17:00 - Viale della Vittoria - Cecina Mare, con pezzi unici a due e quattro ruote per la gioia degli appassionati

06/01/2025

La Befana - 15:00 – 18:00 - Centro cittadino, animazione per bambini a cura di Targa Cecina

Si ricorda inoltre che è in vigore l'ordinanza di divieto di accensione di articoli pirotecnici in aree pubbliche.

La sindaca Lia Burgalassi ha firmata un'ordinanza che prevede dal 7 dicembre al 7 gennaio il divieto di accensione di articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento (fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti), nelle aree e vie pubbliche del territorio comunale maggiormente deputate all'incontro delle persone dove, per tradizioni storiche e sociali, sono più diffuse le manifestazioni culturali, economiche, religiose, gli eventi pubblici anche a carattere spettacolare e quelle comunque soggette a frequentazione da parte di un consistente numero di cittadini per svago, interessi diversi e personali come collettivi ed in particolare:

Cecina Centro: Piazza Carducci, Piazza Guerrazzi, P.zza del Duomo, P.zza della Libertà, P.zza Gramsci, P.zza della stazione, P.zza Iori, P.zza Barontini, P.zza Iotti, aree ad uso pubblico del Palazzo Galleria, Palazzo Centrale e Galleria Bertelli, Corso Matteotti in area ZTL, Corso Matteotti da viale Marconi a via Bellini, Viale Marconi (da corso Matteotti a via Verdi), via Diaz, via Cavour, via Buozzi, viale Italia, vie perimetrate del Centro naturale commerciale;

Cecina mare: Largo Cairoli, viale della Vittoria ed area ZTL, p.zza del Mercato, piazza San Andrea, viale Galliano; Viale della Repubblica da vis Sforza a viale Galliano;

San Pietro in Palazzi: Piazza Martiri di Belfiore, piazza dei Mille, via San Pietro in Palazzi e vie Pellico, Menotti e Speri;

Nonché nelle aree dedicate al gioco dei bambini ed allo sgambo degli animali d'affezione.

Per chi non rispetta il divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e, se commesse nelle vicinanze di animali o di aree destinate allo sgambo dei cani, aree gioco per bambini (altalene, scivoli, playgrounds, ecc.), parchi e piazze, nonché durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a €. 500,00, fatto salvo, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.