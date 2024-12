Annullato consiglio comunale, “Scarlino nel Cuore”: "ennesima inefficienza di questa amministrazione

Scarlino: "Purtroppo, oggi ci troviamo nuovamente a registrare l’ennesima dimostrazione di inefficienza di questa Amministrazione. Il consiglio comunale previsto è stato annullato a causa della mancata trasmissione degli atti completi ai consiglieri comunali, che si sono così trovati nell’impossibilità di votare la delibera all’ordine del giorno. Come di consueto, la responsabilità è stata attribuita all’ufficio incaricato della trasmissione della documentazione. Tuttavia, ci poniamo una domanda importante: nessun consigliere comunale, a parte quelli di opposizione, si è accorto dell’errore?

Gli atti vengono studiati e analizzati prima di entrare in aula e procedere al voto? Questo episodio mette seriamente in discussione il ruolo e l’impegno di chi è stato votato dai cittadini per rappresentarli. Nonostante ciò, abbiamo apprezzato le scuse del Sindaco, che si è detta dispiaciuta per l’accaduto. Responsabilmente, abbiamo accolto la proposta di convocare d’urgenza un nuovo consiglio comunale per domani, considerando l’urgenza dell’approvazione della delibera entro la fine dell’anno. Come sempre, il nostro impegno è rivolto al rispetto delle istituzioni e al buon funzionamento della macchina amministrativa, nell’interesse di tutti i cittadini", termina il Gruppo di Opposizione “Scarlino nel Cuore”