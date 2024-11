Una squadra di supporto per le manutenzioni ordinarie

Assessore Spinelli: «Da adesso saremo in grado di svolgere più interventi grazie anche ai macchinari a disposizione della ditta»

Scarlino: Il Comune di Scarlino ha dato in affidamento il servizio di manutenzione ordinaria ad un’azienda esterna.

«Abbiamo deciso di dare questo incarico – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Cesare Spinelli – per supportare il lavoro della squadra comunale: in pratica l’azienda supporterà i nostri operai nei lavori di manutenzione ordinaria mettendo a disposizione personale e soprattutto macchinari adatti all’intervento in programma. I macchinari saranno utilizzati dai dipendenti dell’azienda esterna. Così per l’Amministrazione comunale sarà più semplice intervenire al bisogno».

Ci sono già in programma dei lavori. «In questo primo periodo ci occuperemo del tetto della struttura denominata “Pagoda” che si trova alla 167 nel capoluogo, di sistemare i cordoli del sottopasso di viale Matteotti a Scarlino Scalo e di ultimare la pulizia dei fossi a Scarlino. Procederemo in base alle necessità condividendo il programma con l’ufficio tecnico e la ditta esterna». Intanto stanno andando avanti i lavori per l’efficientamento energetico del borgo che presto avrà l’illuminazione pubblica a led così come già avvenuto nelle altre zone del territorio comunale. Le luci saranno sempre calde ma permetteranno un risparmio notevole sia in termini di inquinamento luminoso che di spesa per le casse comunali e inoltre essendo più forti, aumenteranno l’illuminazione, deterrente utile per la sicurezza della comunità».