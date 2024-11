Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": paccheri al forno ripieni di salsiccia e funghi 5 novembre 2024

5 novembre 2024

152 Stampa

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Avevo le foto dei paccheri al forno ripieni di salsiccia e funghi scaricate sul pc da un sacco di tempo! E finalmente ho trovato il modo di metterle in ordine, sistemarle e scrivere la ricetta. E’ un piatto sostanzioso ma molto semplice nell’esecuzione e comodissimo, visto che si può preparare in anticipo e metterlo in forno all’ultimo momento! Ecco i miei paccheri al forno ripieni di salsiccia e funghi. Ingredienti (per circa 4/5 persone): 500 gr di paccheri

350 gr di funghi champignon

200 gr di pasta di salsiccia

una dose di besciamella (meglio se leggermente più liquida, quindi aggiungere più latte o fare mezza dose in più!)

olio e.v.o

formaggio grattugiato q.b. (facoltativo)

sale

peperoncino (facoltativo) La prima cosa da fare è cuocere la pasta di salsiccia in una padellina antiaderente, giusto il tempo di farla rosolare, avendo cura di sgranarla il più possibile. Una volta cotta, mettere la pasta di salsiccia da parte. Adesso vanno sistemati i funghi champignon: va tolta la parte terrosa del gambo e spellato il cappello e il restante gambo; vanno passati velocemente sotto l’acqua corrente e infine tagliati a fettine (se sono troppo grandi dividere le fettine a metà). In una padella (io ho usato quella in cui ho cotto la salsiccia) si aggiunge un filo d’olio e si mettono a cuocere i funghi (qui è possibile aggiungere il peperoncino se si vuole). Intanto si possono cuocere i paccheri, in abbondante acqua salata, per poco più di metà del tempo di cottura scritto sulla confezione. A cottura ultimata, si amalgamano i funghi con la pasta di salsiccia e il composto ottenuto va inserito in una sac a poche (a me torna più comodo fare così ma se non ce l’avete basterà aiutarsi con un cucchiaino). Riempire i paccheri con il composto di salsiccia e funghi e posizionarli nella teglia leggermente unta, in verticale. Una volta sistemati tutti i paccheri, vanno ricoperti con la besciamella e, se gradito, una spolverata di formaggio grattugiato. Mettere tutto in forno preriscaldato a 180° per circa una mezz’ora. Sfornare e gustare i paccheri al forno ripieni di salsiccia e funghi!

