"Una relazione passeggera" al cinema Stella

Grosseto: Una commedia sentimentale per il cinema Stella. Da domani, giovedì 9, fino a domenica 12 marzo, la sala di via Mameli ospita il film francese “Una relazione passeggera” di Emmanuel Mouret.

Il film racconta di come una madre single e un uomo sposato intreccino una relazione, pur sapendo che il loro legame sarà puramente fisico. Entrambi sanno che non potranno mai avere alcun futuro come coppia, ma più trascorrono del tempo insieme e più si sentono in sintonia. È così che i due si ritroveranno sorpresi dal grado di complicità che sono riusciti a raggiungere in breve tempo, ma come finirà la loro storia?



Proiezioni: ore 17.00 e 21.15

Ingresso 7 euro