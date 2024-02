Una mattina dedicata ai rapaci che popolano il Parco della Maremma

Alberese: Nel 2024 il Parco della Maremma darà avvio ad un importante monitoraggio scientifico del Biancone, un grosso rapace che si nutre di rettili e serpenti e nidifica nelle aree boscate e rocciose dell’area protetta.



Nell’ambito di questo progetto, domenica 11 febbraio alle ore 9, è organizzato un incontro divulgativo per conoscere meglio le diverse specie di rapaci, diurni e notturni, che popolano il nostro territorio. Sarà l’occasione per conoscere e distinguere le diverse specie e parlare di alcune curiosità che le riguardano.

Condurrà l’evento Francesco Pezzo, zoologo e ricercatore presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che accompagnerà i partecipanti in alcuni degli habitat che ospitano le specie più importanti. A seguire è previsto l’incontro con Marco Aloisi, veterinario e direttore del Centro di Recupero di Semproniano (CRASM), che mostrerà, dal vivo, alcuni esemplari in corso di recupero.

Al termine dell’evento verrà liberato un esemplare di allocco (un bellissimo rapace notturno) e alcune tortore dal collare. Per prendere parte all’evento “I rapaci nel Parco” è necessaria la prenotazione, scrivendo a booking@parco-maremma.it

Il costo del biglietto intero è di 15€, 10€ il ridotto rivolto agli studenti fino ai 25 anni ed ai ragazzi fino ai 14 anni. Per maggiori informazioni è possibile contattare il centro visite al numero 0564 393238 o visitare il sito dell’Ente www.parco-maremma.it