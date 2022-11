Una conferenza sul “Codice della crisi” organizzata da Confartigianato

Venerdì 25 novembre, alle ore 10, nella sede dell’associazione, via Monte Rosa



Grosseto: Il Codice della crisi riforma in modo sostanziale l’approccio alla gestione aziendale con importanti cambiamenti per le piccole e medie imprese. Per questo Confartigianato Imprese Grosseto ha organizzato una conferenza su questo argomento di grande attualità, aperta a tutte le aziende interessate ad approfondire la materia. L’appuntamento è venerdì 25 novembre, alle ore 10, a Grosseto, nella sede di Confartigianato, via Monte Rosa 26.





L’obiettivo principale della riforma è quello di anticipare eventuali situazioni di rischio, attraverso strumenti specifici. Il cambiamento maggiore per le aziende è quindi quello di doversi dotare di tali sistemi di controllo, in grado di rilevare i segnali più evocativi di una crisi e di consentire una rapida diagnosi per avviare le strategie necessarie a ristabilire l’equilibrio economico, patrimoniale o finanziario. Nel corso della conferenza saranno pertanto mostrati ai partecipanti gli strumenti di monitoraggio a disposizione per rilevare e gestire i segnali della crisi, i nuovi servizi e un cloud a supporto delle aziende, grazie alla presenza della Errepi, azienda leader nel settore dei software aziendali.

Interverranno: Irene Andreucci, responsabile del settore fiscale di Confartigianato Imprese Grosseto; Alessandro Storti, responsabile del settore crediti e agevolazioni di Confartigianato Imprese Grosseto; Andrea Fantacci e Nicola Migliorini consulenti della Errepi.

L’evento è aperto a tutte le aziende interessate, su prenotazione telefonando allo 0564 419691 - grosseto@artigianigr.it.