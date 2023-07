Un uomo è rimasto schiacciato durante il taglio della legna

Grosseto: La Squadra operativa del Comando Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta questa mattina alle 07:57, a seguito di chiamata da parte del servizio di emergenza territoriale 118, in una zona boscata in località Istia d’Ombrone lungo la strada del Voltino nel comune di Campagnatico, dove, per cause in corso di accertamento, un uomo intento al taglio della legna era rimasto schiacciato agli arti inferiori.



Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un tronco è caduto sulla gamba di un operaio mentre potava un albero.

L’intervento dei VVFF è stato necessario, vista la zona impervia, a trasportare verso i mezzi di soccorso, tramite l'utilizzo di tecniche SAF di base, l'uomo già stabilizzato dal personale sanitario.

Sul posto sono intervenute l'auto medica di Grosseto e l'ambulanza della Croce Rossa di Grosseto. Il paziente, un uomo di 59 anni, è stato trasportato in codice giallo all' ospedale di Grosseto.