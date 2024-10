Un nuovo ecografo portatile donato all’ospedale di Grosseto

Nuova donazione a beneficio dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, grazie all’iniziativa dell’associazione Insieme in Rosa un nuovo ecografo portatile è stato consegnato al reparto di Medicina Interna. Uno strumento del valore di circa 69mila euro di proventi raccolti dalla onlus nelle varie iniziative che organizza nel corso dell’anno, in tutti i comuni della provincia di Grosseto.

Grosseto: Insieme al personale del reparto di Medicina interna, alla cerimonia di donazione hanno partecipato anche i sindaci e i rappresentanti dei Comuni della Maremma grossetana che proprio su proposta della onlus hanno acceso in questo mese di ottobre un monumento per dimostrare vicinanza e solidarietà alle persone malate di tumore. Non hanno fatto mancare la loro presenza anche le “fatine” di Insieme in Rosa.

«Questa nutrita presenza degli amministratori ci inorgoglisce – spiega la presidente di Insieme in Rosa Donatella Guidi – e ci conferma che siamo sulla giusta strada. La donazione dell’ecografo portatile permetterà al reparto di medicina di fare un ulteriore passo in avanti e da oggi saranno i medici ad andare dai pazienti oncologici e non il contrario. Il merito di queste giornate è di quanti ci sostengono continuamente che ringraziamo di cuore. Siamo davvero felici.».

La continua evoluzione della tecnologia in medicina rende indispensabile un continuo aggiornamento tecnologico e professionale al fine di offrire le migliori cure ai pazienti ed in particolare a quelli maggiormente fragili come le persone con malattie oncologiche.

La donazione di un ecografo portatile di ultima generazione consentirà di migliorare diagnosi e cure. La Uoc di Medicina Interna di Grosseto svolge un ruolo centrale nell’area medica dell’ospedale Misericordia di Grosseto con più di 2000 ricoveri/anno di pazienti complessi con numerose comorbilità come sono anche i pazienti oncologici. Infatti, circa 300-400 pazienti oncologici/anno sono ricoverati in Medicina Interna per una prima diagnosi oppure per una complicanza della patologia neoplastica già nota o della terapia oncologica in corso.

«Con questo strumento altamente tecnologico si potranno effettuare esami ecografici di tutti gli organi interni, come cuore, polmone, fegato, reni, tiroide e molti altri - dichiara il direttore della Uoc Medicina Interna, Andrea Montagnani - otterremo un più rapido iter diagnostico-terapeutico. Infatti, la disponibilità di ecografi trasportabili a letto del paziente consente di eseguire l’esame in reparto evitando spostamenti e permettendo la riduzione della permanenza della persona in ospedale con concreti vantaggi sul rischio clinico del paziente. Come direttore della UOC di Medicina Interna, a nome di tutti i colleghi medici ed infermieri di reparto, desidero ringraziare per la preziosa donazione da parte della Onlus Insieme in Rosa, realtà di volontariato che con impegno e particolare sensibilità supporta la sanità grossetana con numerose e brillanti iniziative».

«L’associazione Insieme in Rosa dimostra ancora una volta il proprio attaccamento all’ospedale di Grosseto - dichiara il direttore di presidio, Michele Dentamaro - il contributo che realtà come questa stanno apportando al Misericordia è particolarmente prezioso, voglio così ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile la donazione e anche le amministrazioni locali che hanno collaborato al progetto».

Alla cerimonia che si è svolta questo lunedì 28 ottobre erano presenti numerosi rappresentanti istituzionali: il sindaco di Campagnatico Elismo Pesucci, l'assessora di Castiglione della Pescaia Sandra Mucciarini, la consigliera di Cinigiano Francesca Gennarelli, la sindaca di Civitella Paganico Alessandra Biondi, la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri, il presidente del consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti, il consigliere dell'Isola del Giglio Alvaro Andolfi, l'assessora alla sanità e al sociale di Massa Marittima Grazia Gucci, il sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli con l'assessora al sociale Paola Pucino, la vicesindaca di Roccastrada Stefania Pacciani, la sindaca di Scarlino Francesca Travison, il consigliere comunale di Montieri Mattia Maule, il sindaco di Castell'Azzara Tullio Tenci, la vicesindaca di Seggiano Francesca Pieri e la vicesindaca di Semproniano Lucia Petrucci.