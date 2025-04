Tre mesi ai campionati italiani di Grosseto 2025

Dal 4 al 6 luglio, Grosseto ospita i Campionati Italiani Juniores e Promesse di Atletica Leggera, il meglio della gioventù ancora una volta in gara allo Stadio Carlo Zecchini

Grosseto: Mancano tre mesi ai Campionati Italiani Juniores e Promesse di Grosseto 2025, la massima manifestazione nazionale all'aperto per le categorie Under 20 e Under 23 andrà in scena tra venerdì 4 e domenica 6 luglio allo Stadio Carlo Zecchini, impianto che ospiterà per la decima volta nella storia questa rassegna.

"A tre mesi dall'evento, la macchina organizzativa si è già messa in moto e la prossima settimana avremo un primo sopralluogo degli impianti da parte della Federazione. Ci faremo trovare pronti e come sempre Grosseto potrà ammirare il meglio dell'atletica italiana del presente e del futuro" afferma Adriano Buccelli, presidente dell'Atletica Grosseto Banca Tema.

Il futuro dell'atletica italiana

I Campionati Italiani Juniores e Promesse rappresenteranno una tappa fondamentale nella preparazione degli atleti per le competizioni internazionali. Per molti di loro, la competizione di Grosseto sarà decisiva per strappare il pass in vista degli appuntamenti internazionali della stagione: i Campionati Europei Under 23, in programma tra il 17 e il 20 luglio nella città norvegese di Bergen, e gli Europei Under 20, che vedranno impegnati gli atleti in Finlandia, a Tampere, dal 7 al 10 agosto.

La pista blu dello Stadio Zecchini e l'adiacente Campo Palazzoli, dove si disputeranno le gare di lanci lunghi, accoglieranno oltre 1.500 atleti nelle tre giornate di gare, furono 1.673 nell'edizione 2024 di Rieti, e oltre 1.000 per l'edizione 2023 degli Juniores ospitate proprio da Grosseto e che vide la presenza di atleti del calibro di Mattia Furlani, poi bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi e oro ai recenti Mondiali Indoor di Nanchino nel salto in lungo.

Un impianto storico per l'atletica italiana e internazionale

Dopo le numerose edizioni del Meeting Città di Grosseto, che nel 1987 e 1988 vide la presenza di Pietro Mennea, lo Stadio Carlo Zecchini tornò protagonista della scena internazionale nel 2001, quando si disputarono i Campionati Europei Juniores, che fecero da preludio ai Mondiali di categoria del 2004 con la doppia medaglia d'oro di Andrew Howe. Poi i Campionati Italiani Assoluti del 2010, gli Europei Master non stadia del 2015 e gli Europei Paralimpici del 2016, prima di una storica edizione dei Campionati Europei Under 20 che nel 2017 lanciarono alcuni degli atleti che ancora oggi rappresentano il meglio dell'atletica mondiale, uno tra tutti il pluri-primatista mondiale di salto con l'asta Armand Duplantis.

Grosseto 2025 e l'apporto dei volontari

Sarà come sempre decisivo l'apporto dei volontari e, a tre mesi dall'evento, sono state aperte le procedure per candidarsi ad ampliare un team già collaudato nel corso delle manifestazioni degli ultimi anni. Diventare volontario ai Campionati Italiani Juniores e Promesse non è soltanto un modo per contribuire alla riuscita di un evento sportivo di alto livello nella propria città, ma anche un'opportunità per vivere un'esperienza unica. I volontari avranno la possibilità di lavorare a stretto contatto con atleti, organizzatori e tutte le figure che gravitano all'interno della manifestazione, con la possibilità di acquisire competenze preziose e creare ricordi indimenticabili. Sul sito dell'Atletica Grosseto Banca Tema, società organizzatrice dell'evento insieme alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, sono presenti le modalità per poter aderire.