Un nuovo ecografo per la LILT di Grosseto donato dall'Amministrazione comunale

Consegnato alla LILT di Grosseto il nuovo ecografo per la mammografia acquistato grazie al bando "Bucalossi" dell'Amministrazione comunale.



Grosseto: Utilizzando i fondi del finanziamento, è stato possibile dotare l'ecografo di uno schermo ad alta definizione in grado di affinare l'attività diagnostica: un display specifico per la mammografia digitale e per l'elaborazione delle immagini ad alta prestazione, che individua in maniera approfondita ogni possibile situazione o minaccia per la salute delle donne.

“Grazie di cuore alla LILT di Grosseto per averci accolto nella loro sede cittadina, che può adesso contare su una nuova strumentazione diagnostica all'avanguardia – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Bilancio Simona Rusconi, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale –. È stato emozionante vedere il frutto dell'impegno che, insieme, abbiamo messo in campo e che, siamo certi, aiuterà tante donne nel loro percorso di prevenzione. La nostra riconoscenza più profonda va al Comitato direttivo, composto da Renzo Giannoni, Barbara Bricca e dal dott. Piercarlo Pennacchini, nonché a tutti i professionisti della LILT, per l’attività di sensibilizzazione nei confronti della malattia e per il sostegno quotidiano ai malati. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere personalmente alcuni di loro: persone di cuore, che dedicano la propria vita all’altro, nonché risorsa preziosa per il nostro territorio e forza di lavoro instancabile. Come amministratori continueremo a impegnarci affinché il loro lavoro sia tutelato e potenziato sempre di più”.