Un nuovo appuntamento al Museo di storia naturale della Maremma

Grosseto: Al Museo di storia naturale della Maremma un nuovo appuntamento per tutta la famiglia. Venerdì 28 giugno alle ore 17.30 gli operatori di MaremMagica presentano l'attività “Piante che cambiano il mondo” (bambini dai 7 anni in su).



Il costo di partecipazione è 6 euro a persona (incluso biglietto ingresso museo). Per informazioni e prenotazioni: segreteria@museonaturalemaremma.it, 0564 488571 (in orario di apertura) oppure 389 0031369. Un percorso conoscitivo e un’esperienza formativa appassionante con l’archeologo Giampaolo Terrosi, rivolta ad un pubblico eterogeneo con l’obiettivo di far vivere ai partecipanti un'esperienza sulla domesticazione dei primi cereali (con l’esposizione dei diversi semi); l’attenzione sarà poi concentrata sulla fase pratica della macinazione (utilizzando pietre di fiume e mortai), pratica fondamentale nella storia dell’umanità e nel processo di sviluppo agricolo.