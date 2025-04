Massa Marittima, al via il taglio dell'erba e la messa a dimora dei fiori: parchi e strade si preparano alla Primavera

Massa Marittima: Al via la stagione del taglio dell'erba nel comune di Massa Marittima. Da alcune settimane sono iniziati gli interventi a cura del personale dell'Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere, del Comune di Massa Marittima e della Cooperativa Il Melograno.

"Con l'arrivo della Primavera e la crescita veloce della vegetazione - spiega Lorenzo Balestri, assessore comunale all'Ambiente e al Verde Pubblico -diventa indispensabile una pianificazione stagionale dei tagli dell'erba, per mantenere curato e accogliente il nostro territorio e per garantire la sicurezza delle strade. Come avviene ogni anno, in questo periodo, quindi, il servizio del verde viene intensificato, con programmi di taglio settimanale, per cercare di coprire, nel miglior modo possibile, tutto il territorio comunale."

Il Comune darà comunicazione ai cittadini sui social della programmazione settimanale dei tagli: nella settimana dal 7 all'11 aprile gli operai dell'Unione dei Comuni interverranno a Massa Marittima nelle seguenti vie: in piazza Dante Alighieri, nella passeggiata San Giovanni, viale Risorgimento. Inizierà anche il taglio dell'erba in via Massetana Nord e nella frazione di Valpiana.

E' partito anche il taglio dell'erba nelle frazioni di Niccioleta, Prata, Tatti, a cura del Melograno. In più gli operai del Comune stanno provvedendo alla sistemazione di aiuole e fioriere del capoluogo con la messa a dimora dei nuovi fiori. “Il Comune di Massa Marittima ha disposto la fornitura di piante ornamentali, – conclude Balestri – un elemento di cura e un tocco estetico, per rendere ancora più bello e piacevole vivere e visitare Massa Marittima a Primavera.”