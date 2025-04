Presentazione dei risultati del questionario sulle “Molestie e discriminazioni sul lavoro”

Martedì 8 aprile, alle ore 16, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto

Grosseto: La Commissione provinciale per le Pari Opportunità di Grosseto con il supporto di sigle sindacali, Enti e professionisti, lo scorso anno ha lanciato un questionario in forma anonima per capire se nel territorio provinciale sia presente il fenomeno delle molestie e discriminazioni sul lavoro, e in tal caso che dimensioni e caratteristiche abbia assunto.

Hanno risposto al questionario oltre 500 soggetti.

I risultati dell'indagine saranno illustrati nel corso di un incontro aperto a tutta la cittadinanza in programma martedì 8 aprile, alle ore 16, nella Sala Pegaso del Palazzo della Provincia.

Interverranno : Veronica Tancredi, presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità; Antonella Lebruto, psicologa, psicoterapeuta, responsabile dell'indagine;

Vittoria Doretti, direttrice dell'Area dipartimentale promozione ed etica della salute, DE&I manager e responsabile regionale Codice Rosa, USL Toscana Sud Est ; Laura Parlanti , consigliere di parità della Provincia di Grosseto; Claudia Rossi, rappresentante CGIL Grosseto; Simone Gobbi, segretario generale CISL Grosseto; Federico Capponi, segretario generale UIL Grosseto. Il Gruppo “Lavoro e politiche di genere” della CPO provinciale.