Un nuovo albero alla scuola dell'infanzia con i Carabinieri forestali

Venerdì 22 novembre nel plesso di via Turati messa a dimora una sughera per celebrare “La giornata dell’albero” e promuovere la tutela ambientale

Manciano: È stata una giornata di festa alla scoperta dell’importanza e dei benefici delle piante per il pianeta. Venerdì 22 novembre alla scuola dell’infanzia di via Turati, plesso che fa parte del Polo Aldi, il nucleo Carabinieri Forestale, assieme al Comune di Manciano e alla dirigenza scolastica hanno organizzato un evento per celebrare la Festa dell’albero che ricorre ogni anno il 21 novembre. Un’iniziativa che rientra nel progetto “Un albero per il futuro” promosso dal ministero dell’Ambiente e dai Carabinieri della Biodiversità e che ha come finalità quella di creare un bosco virtuale che unisce tutta la penisola: ogni albero dell’iniziativa riporta un Qrcode che dà accesso a tutta una serie di informazioni oltre che sulla pianta stessa, sulle riserve naturali italiane e sul risparmio di Co2 generato dagli alberi. E venerdì 22 novembre alle 10.30 anche i piccoli studenti della scuola di via Turati hanno scoperto qualcosa di più sulla natura e sull’importanza della sua tutela: è stata piantata una sughera nel giardino. «Ringrazio i carabinieri forestali di Manciano e la dirigente scolastica Francesca Iovenitti per questa bellissima iniziativa – dice il sindaco di Manciano, Mirco Morini –: insegnare alle nuove generazioni a prendersi cura dell’ambiente che ci circonda è un dovere al quale non possiamo sottrarci, non abbiamo alternative, è un cambio di passo che tutti noi dobbiamo fare affinché il futuro sia migliore. E i bambini sono il nostro seme per un domani migliore». I piccoli hanno assistito alla messa a dimora della nuova pianta.

«La Giornata nazionale degli alberi – spiega la dirigente scolastica del Polo Aldi, Francesca Iovenitti – un appuntamento istituito nel 2013 per valorizzare il patrimonio arboreo italiano e ricordare il ruolo fondamentale svolto da boschi e foreste per il nostro ecosistema, rappresenterà una grande occasione per riflettere sulla situazione del verde nel nostro territorio, sui sistemi antropici chiamati sempre di più ad accogliere e integrare in sé il fattore “natura”, elemento essenziale per garantire il benessere degli abitanti della terra. Prendersi cura dell’oggi per preparare il domani: questo il motto ispiratore delle molteplici attività presentate alla scuola dell'infanzia dagli allievi e dalle allieve del Comprensivo, e che hanno giocato in particolare sulla similitudine tra la crescita degli alberi e quella delle giovani vite da istruire ed educare. Ringrazio il maresciallo Fabio Perrillo ed il nucleo dei Carabinieri Forestale per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, nonché l'Amministrazione comunale per la vicinanza ed i sostegno verso le iniziative indirizzare alla crescita ed allo sviluppo consapevole delle nuove generazioni».