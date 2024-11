Al via dal 26 novembre la stagione teatrale Del De Filippo

Al via da martedì 26 novembre la stagione 2024/25 del Teatro De Filippo di Cecina con un calendario ricco e variegato fra prosa e danza che si svilupperà fino a maggio grazie alla collaborazione tra il Comune di Cecina e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Cecina: Ad aprire la stagione, martedì alle ore 21 (come per tutti gli spettacoli) sarà METTICI LA MANO di Maurizio De Giovanni, con Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra. Regia di Alessandro D’Alatri e produzione Teatro Diana - Centro di produzione teatrale.

Primavera del 1943. In una Napoli martoriata dai bombardamenti della guerra, si ritrova una strana compagnia, riunita dalla necessita di riparo: Bambinella, un femminiello e il Brigadiere Maione, che ha appena arrestato Melina, una ventenne che ha appena sgozzato nel sonno il Marchese di Roccafusca, di cui la ragazza era la cameriera.

Si proseguirà poi sabato 7 dicembre con Alessandro Benvenuti in FALSTAFF A WINDSOR, liberamente tratto da Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare, nell’adattamento di Ugo Chiti.

In questo adattamento l’eroe e antieroe “resuscita” a Windsor esprimendo la natura del suo personaggio: un’arroganza aristocratica, con un sangue plebeo, popolaresco, che muta dalla rabbia al sarcasmo, ma rimane disarmante, quasi patetico, perché non conosce, o non sa, darsi le regole e la consapevolezza dell’età che “indossa”.

In tutto saranno nove gli spettacoli in programma, oltre agli appuntamenti della rassegna Sconfinamenti, rivolta al pubblico più giovane, e del progetto Note Dinamiche.

La campagna abbonamenti è ancora in corso (intero € 90, ridotto € 75) mentre l’acquisto dei singoli biglietti sarà possibile dal 26 novembre (intero € 12, ridotto € 10, rassegna SconfinaMenti posto unico € 5, ridotto €8 riservato agli studenti dell’Università in possesso della carta “Studente della Toscana” e Biglietto Futuro Under 30 in collaborazione con Unicoop Firenze. Riduzioni: over65, possessori “Carta dello spettatore FTS” (solo biglietti), iscritti scuola di musica comunale e Cantieri teatrali, educatori prima infanzia, possessori della carta della biblioteca Comunale di Cecina, soci Unicoop Tirreno e accompagnatori disabili

Info biglietteria

cell. 347 1303148

mail:defilippoteatro@gmail.com

orari biglietteria

martedì, mercoledì 16 - 19

giovedì, venerdì 10 - 12 e 16 - 19

nei giorni di spettacolo dalle ore 9 fino ad inizio spettacolo