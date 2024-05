Attualità Un menù senza glutine per la settimana dedicata alla celiachia 7 maggio 2024

Grosseto: Dall'11 al 19 maggio ricorre la Settimana della Celiachia, nell'ambito della quale l'Associazione italiana celiachia invita i comuni e le scuole ad aderire al progetto “Tutti a tavola tutti insieme” per promuovere nelle mense scolastiche un menù senza glutine per gli studenti.

Il 16 maggio nelle scuole statali del Comune di Grosseto e Castiglione della Pescaia verrà servito un menù gluten free.

