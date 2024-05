Passalacqua. Alta Maremma e Nuova Grosseto dividono la posta: 2-2 il risultato finale

Grosseto: Un tempo per uno, due reti ciascuno, due doppiette per parte. Finisce in parità, 2-2, l'apertura della seconda giornata del girone D. L'Alta Maremma è immediatamente aggressiva, agile, veloce, precisa. Al 5' la palla si trasferisce da Borta a Kopsithi in soli tre passaggi con il numero 11 dei giallo nero abile nel trovare l'angolo giusto per l'uno a zero. La Nuova è in difficoltà ad uscire dalla ragnatela disegnata dai ragazzi di Vegliò. Dopo il calco piazzato di Penco bloccato da Borta, Kopsithi raddoppia: palla rubata sulla tre quarti, lancio verso la punta, controllo, pallonetto e rete a porta vuota, 2-0 dopo 22'. I rosso blu di Biagiotti scheggiano la traversa al 28' con Coppolecchia, è il segnale della riscossa che Benetello al 43' converte in gol anche se con un pizzico di buona sorte, 2-1 e riposo.

La ripresa vede una Nuova più prepotente. Alban Emini mette in cielo un pallone molto goloso, subito dopo (19') Benetello, mischia nell'area piccola, trova la fessura giusta per il pareggio, 2-2. La partita non si spegne. Sempre Benetello colpisce la traversa, l'Alta Maremma ricerca il vantaggio, si corre fino al triplice fischio. Una divisione di punti equilibrata.

L'altro spettacolo l'ha proposto il tifo arrivato in massa da Roccatederighi per sostenere l'Alta Maremma. In pratica sembrava di essere al Bernabeu con fumogeni, cori, bandiere, incitamento infinito, grida e vicinanza alla squadra, un abbraccio stretto. Tutto molto bello, anche emozionante.

La classifica del girone D: Alta Maremma 4, Nuova Grosseto 2, Atletico Piombino 1, Roselle 0. Da giocare: Atletico Piombino – Roselle; Nuova Grosseto – Roselle; Alta Maremma – Atletico Piombino.

Alta Maremma – Nuova Grosseto 2-2 (2-1)

ALTA MAREMMA: Borta, Soua (7' st Jusufi), Cerreti, Pelacani, Seljmani, Vigetti, Angiolini, Diani, A. Emini (38' st Cipriani), Khadra (18' st E. Emini), Kopsithi (30' st Rossi). A disposizione: Leandri, Baldanzi, Piatto, Pieri. Allenatore: Sandro Vegliò.

NUOVA GROSSETO: Bontà, Bandiera (10' st Solari), Sabatini, Tarassi, Penco (20' st Bruni), Batzu (6' st Colli), Fedi, Curti (33' st Galli), Coppolecchia, Benetello, Fabbrucci (6' st Gargani). A disposizione: Di Lorenzo, Culicchi, Dani, Cerboni. Allenatore: Marco Biagiotti.

ARBITRO: Nicola Mascelloni; 1° assistente Danilo Bartalini, 2° assistente Bernardo Baldassarri.

RETI: 5' Kopsithi, 22' Kopsithi, 43' Benetello; 19' st Benetello.

NOTE: ammoniti Pelacani, Seljmani, Rossi, Fedi, Colli. Calci d'angolo 1-6. Recupero: 1' + 6'.