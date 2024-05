Baseball: Il Parma si aggiudica gara tre

Grosseto: La quarta giornata si chiude con una vittoria importante per il Big Mat Bsc in gara uno Allo stadio Nino Cavalli di Parma la squadra di casa si è imposta per 1-0 contro il Big Mat Bsc Grosseto in gara tre. La quarta giornata si chiude dunque con una vittoria preziosa per i biancorossi in gara uno.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 0

Parmaclima: 100 000 X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 9 (0/2), Aloma Herrera 6 (0/2), Giordani 8 (0/3), Mercuri 5 (1/2), Cinelli 2 (0/3), Funzione DH (1/2), Oldano 3 (0/3), Cappuccini 7 (0/2, Luciani 0/1), Tiberi 4 (0/2);

Parmaclima: Angioi 4 (0/3), Desimoni 8 (0/2), Gonzalez Sanamè 9 (2/2), González Taveras 6 (0/2), Encarnación Segura 5 (1/2), Ascanio Mendez 3 (0/3), Monello 2 (0/3), Scerrato DH (1/3), Flisi 7 (0/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Garcia Del Toro (L, 3.2 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 5 BB, 4 SO), Artitzu (2.1 IP, 1 H, 3 SO);

Parmaclima: Figueredo Cruz (W, 5.0 IP, 1 H, 3 BB, 2 SO), Scotti (S, 2.0 IP, 1 H, 4 SO).

Arbitro capo: Christian Zannoni

Arbitro 1B: Luis José Salazar Arbitro 3B: Jacopo Costantini

Foto di Noemy Lettieri.