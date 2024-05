Amministrative. Fratelli d'Italia Scarlino replica a Travison

Scarlino: “Come Fratelli d'Italia Scarlino stiamo portando avanti la nostra campagna elettorale basata sui contenuti e sulle proposte per un miglioramento della vita dei nostri concittadini, prendendo spunto anche dalle tante promesse elettorali fatte 5 anni fa dall'attuale sindaca e rimaste in buona parte sulla carta, salvo riproporle in questi giorni. Ci saremmo astenuti volentieri dal commentare le sue sterili polemiche e i suoi attacchi inconsulti, ma per amore di verità e perché i cittadini sappiano come stanno realmente le cose, ci vediamo costretti a rispondere alle sue menzogne facilmente smontabili dalla realtà dei fatti.

Come è noto, 5 anni fa, in occasione delle precedenti elezioni amministrative, Travison ci chiese il sostegno alla sua lista, cosa che facemmo con impegno e determinazione come è nostro costume, portando voti e un consigliere comunale.

Vinte le elezioni, grazie anche al nostro lavoro e ai nostri voti, la sindaca disconobbe l'apporto di Fdi e, a differenza che ad altre forze politiche, ci negò immotivatamente la rappresentanza in Giunta, preferendoci qualche suo parente che aveva avuto meno consensi del nostro consigliere comunale. Come FdI chiedevamo semplicemente il giusto riconoscimento per il lavoro svolto, come avviene in qualsiasi altro comune e un solo assessorato. Altro che ricatto, esistente solo nella sua testa e frutto avvelenato delle sue politiche egocentriche! Forse potevamo essere d'intralcio perché avremmo preteso che rispettasse il programma elettorale?

Aggiungiamo che in 5 anni la sindaca non ha mai avuto alcun ripensamento sulle sue scelte, nonostante i nostri periodici appelli all'unità del cdx, chiedendo l'appoggio di FdI alla sua lista solo a ridosso delle elezioni, tra l'altro agli stessi dirigenti locali "che non meritavano". La Travison prova ad arrampicarsi maldestramente sugli specchi lanciando strali per nascondere i suoi fallimenti e mostrando tutto il suo l'astio per il fatto che sia nata una lista civica di centrodestra che vede l'apprezzamento e il sostegno di tanti scarlinesi, ma gli vogliamo ricordare che se non era per le sue scelte scellerate e divisive, oggi la lista Scarlino Futura non avrebbe avuto motivo di esistere”, termina la nota.