Un format tutto nuovo per il 47° Trofeo Maremma

Un tracciato molto impegnativo, con 8 prove speciali, con le speciali di Gavorrano, Marsiliana e Tatti in totale km. 73,49 di tratti cronometrati su un tracciato che nel complesso ne misura 373,63 di km. Partenza da piazza Guerrazzi e arrivo in piazza XXV Aprile.

Follonica: Svelata la 47° edizione del Rally “Trofeo Maremma” fiore all'occhiello del rallysmo maremmano, che si svolgerà nei giorni 1 e 2 aprile, valido come gara nazionale, CRZ, riservata alla Coppa di zona 6.

A meno di un mese dal via già sale l'attesa per una gara seguita da tutto il mondo e gli organizzatori pregustano il successo per questa nuova edizione densa di novità con la conferma del ritorno al passato per quanto concerne il tracciato e per la manifestazione collaterale, quale l'ottava edizione del rally storico.

C'è grande entusiasmo che a piccoli passi torna a riprendersi il suo passato storico. L'entusiasmo è palpabile tra piloti, navigatori, dirigenti.

«Siamo a riusciti - esulta patron Paolo Santini - a mettere in piedi una edizione importante, ricca di novità per la felicità di tutti, abbiamo lavorato moltissimo sperando che l'edizione numerom 47 ripeta il successo di tutte le precedenti edizioni perchè Follonica merita questo e altro».

«Il Trofeo Maremma 2023 - prosegue Santini - presenta molte novità e un nuovo format. Si partirà, come in passato, da piazza Domenico Guerrazzi davanti alla gelateria Pagni, in pieno centro di Follonica, sabato 1 aprile alle ore 17:01. Mentre domenica 2 aprile si arriverà alle 17:35 in piazza XXV Aprile.

L'altra grande novità - aggiunge Santini - riguarda il ritorno della prova speciale di Marsiliana (km. 6,74) che sarà ripetuta tre volte, mentre non ci sarà la speciale di Montieri. Confermate le prove speciali di Gavorrano, e quella di Tatti (che sarà ripetuta tre volte). In totale sono 8 le prove speciali, per complessivi km. 73,49 mentre la gara nel suo complesso ne misura 373,63 di km.».

Patron Santini tiene a ringraziare i sindaci di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima e Scarlino.

(foto Marco Ferretti)