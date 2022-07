annuncio Attualità Un’estate in musica con il Festival Imoc 18 luglio 2022

Redazione Grosseto: Questa la Stagione concertistica IMOC 2022. Programma e appuntamenti del 18, 19 e 20 luglio.

18 luglio ore 18:30 Sala San Paolo della Scuola di Musica Giovanni Chelli– ingresso libero Concerto degli allievi di Violino di Duccio Ceccanti, pianista Livia Zambrini 19 luglio ore 21 Chiesa della Misericordia Concerto del Chitarrista Ganesh Del Vescovo– ingresso € 5 20 luglio ore 18:30 Sala San Paolo della Scuola di Musica Giovanni Chelli– ingresso libero Concerto degli allievi di Pianoforte e musica da camera di Matteo Fossi. foto di repertorio

