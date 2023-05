Attualità Un “diploma” per la Festa della mamma con Aurelia Antica 10 maggio 2023

Redazione Venerdì 12 maggio un laboratorio creativo per i più piccoli in collaborazione con l’associazione Iron Mamme

Grosseto: A Aurelia Antica Shopping Center la Festa della mamma si celebra con un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli. Venerdì 12 maggio alle ore 15 nella galleria del centro commerciale i bambini potranno colorare un diploma speciale da regalare alla loro mamma. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione “Iron Mamme”: la onlus, fondata nel 2016, ha sede al piano superiore di Aurelia Antica e ha come obiettivo quello di riunire tutti i genitori di bambini e ragazzi autistici della provincia per condividere esperienze e informazioni. La direzione di Aurelia Antica metterà a disposizione il materiale, i colori e i diplomi, e ad intrattenere i piccoli ci sarà anche l’animazione. «Quest’anno – fanno sapere dalla direzione del centro commerciale – la festa della mamma la celebriamo con un’associazione che da sempre sta a cuore a Aurelia Antica: le “Iron Mamme”. Questo gruppo rappresenta un valore aggiunto per la nostra città e siamo molto felici di collaborare con queste super mamme e le ringraziamo per la disponibilità. Sarà un pomeriggio dedicato alla famiglia da trascorrere in allegria».

