Attualità Un autobus a servizio dei cittadini per i Martiri d'Istia (Maiano Lavacchio) 13 marzo 2023

13 marzo 2023 138

138 Stampa



Redazione La cerimonia, in ricordo delle giovani vittime della strage fascista, recupera lo storico coinvolgimento della cittadinanza precedente alla pandemia.

Grosseto: Le istituzioni coinvolte - il Comune di Grosseto, la Prefettura di Grosseto, il Comitato Provinciale "Norma Parenti" dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la Provincia di Grosseto, i Comuni di Magliano in Toscana, Cinigiano e l'Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell'Età Contemporanea - invitano pertanto a partecipare alla settantanovesima commemorazione di Maiano Lavacchio prevista mercoledì 22 marzo. Per l'occasione sono stati predisposti tre autobus, due dei quali riservati agli studenti delle scuole primarie e secondarie ed uno a disposizione della cittadinanza che partirà da Piazza De Maria a Grosseto alle 8:45. Per usufruire del servizio bus, finalizzato a favorire la più ampia partecipazione, è richiesta la prenotazione al numero 393.3732486 oppure tramite l'indirizzo email info@anpigrosseto.it. Il servizio sarà garantito fino ad esaurimento dei posti disponibili. foto di repertorio Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Un autobus a servizio dei cittadini per i Martiri d'Istia (Maiano Lavacchio) Un autobus a servizio dei cittadini per i Martiri d'Istia (Maiano Lavacchio) 2023-03-13T16:57:00+01:00 179 it Un autobus a servizio dei cittadini per i Martiri d'Istia (Maiano Lavacchio) PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/03/22/20210322171555-8dd2b275.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/03/22/20210322171555-8dd2b275.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 13 Mar 2023 16:57:00 GMT