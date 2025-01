Un anno di eventi per Castiglione della Pescaia. Presentato il programma 2025

Castiglione della Pescaia: Sport, musica, ma anche cinema, salotti letterari, mostre, escursioni e degustazioni di prodotti del territorio. È ricco di appuntamenti, tra conferme e novità, il Cartellone degli eventi 2025 che il Comune di Castiglione della Pescaia presenta anche quest'anno nel mese di Gennaio e che accompagnerà le giornate di residenti e turisti in ogni stagione ed in tutte le frazioni e località del territorio.

«Castiglione della Pescaia sta diventando sempre di più simbolo di eccellenza per il turismo offrendo ai visitatori ogni anno nuovi eventi culturali e sportivi che ne esaltano le caratteristiche – dichiara la sindaca Elena Nappi – ed evidenziano molteplici potenzialità di un territorio poliedrico in ogni momento dell’anno. Un lavoro ed un impegno che in questi anni è certificato e riconosciuto dall’aumento delle presenze turistiche che anche nel 2024 premiano il nostro Comune e che è ufficialmente iniziato nel 2014, quando Castiglione della Pescaia è stato nominato "Comune Europeo dello Sport" da ACES Italia, riconoscimento che negli anni ci ha permesso di investire nell'organizzazione di eventi di alto livello. Sono nate così le “Giornate Europee dello Sport” che rappresentano la massima espressione dell’attività messa in campo in questo ambito ospitando eventi di rilievo nazionale e internazionale. Quest'anno tra le novità abbiamo inserito il primo Campionato del Mondo Big Game per Club, un campionato di pesca al tonno che offrirà un’esperienza indimenticabile a partecipanti e spettatori, ed il passaggio dell’evento bikepacking più grande al mondo come il Tuscany Trail, che ben si inserisce nel nostro modo di pensare il viaggio: bike, slow, nature, food. Tutti gli eventi saranno accompagnati dalle attività proposte dalle associazioni del territorio».

Un programma ricco e variegato, che non si limita al solo periodo estivo, ma che propone iniziative in ogni mese nell'ottica di ampliamento dell'offerta turistica.

«Il nostro territorio – aggiunge l'assessore al turismo Susanna Lorenzini – grazie alla varietà dei suoi panorami e alla qualità delle sue strutture, si distingue per la capacità di accogliere una vasta gamma di attività, da quelle sportive a quelle culturali, presentandosi come una destinazione ideale per diverse tipologie di turismo. I nostri paesaggi, il porto, l'accoglienza e l'ospitalità che ci contraddistinguono saranno la cornice perfetta per tanti eventi di successo. Presentare il calendario degli eventi in tempi precoci significa permettere agli operatori del turismo una corretta organizzazione del loro lavoro, e dare la possibilità a tanti turisti di scegliere la destinazione che più gli aggrada ed il momento preferito».

Si parte a Febbraio con gli appuntamenti del Carnevale, si prosegue a Marzo con la Gara interregionale di fondo sul fiume Bruna, a cura dell'ASD Palio Marinaro. Ad Aprile la "Festa di Primavera in Pian di Rocca" e la ciclostorica "La Maremmana" che con il suo sapore vintage porterà un po' di colore in paese.

Sport in primo piano nei mesi di Maggio e Giugno con il 1° Mondiale di Pesca al Tonno, il Torneo Nazionale di Subbuteo, il Torneo Internazionale di Beach Tennis, Tuscany Trail, e naturalmente il Palio Marinaro nella versione giovanile, al femminile e veterani.

Protagonista assoluta dell'estate sarà la musica con i concerti dell'Orchestra Città di Grosseto a Castiglione della Pescaia e a Punta Ala, il Concerto dell'Accademia Solti, gli appuntamenti del Grey Cat, la rassegna "Musica di Mare" e "Note al Chiaro di Luna" alla Casa Rossa Ximenes.

Tanti i salotti letterari e gli appuntamenti culturali presso la Biblioteca comunale Italo Calvino, che quest'anno compie 20 anni dall'apertura nella sede attuale nonché di intitolazione allo scrittore che tanto ha amato Castiglione della Pescaia. I “festeggiamenti” di questa importante ricorrenza inizieranno il 23 aprile - giornata mondiale del libro e del diritto d'autore - con un appuntamento dal titolo "Bibliotecari per un giorno", una performance teatrale durante la quale due bibliotecari precari (l'attore Biagio Bagini e il frontman della Banda Osiris Gian Luigi Carlone) con letture, suoni e voci, racconteranno la lunga storia delle Biblioteche e la bellezza del lavoro del bibliotecario. Gli appuntamenti per il ventennale si concluderanno il 5 giugno con un'intera giornata di eventi che si svolgeranno sia all'interno della Biblioteca che in luoghi esterni ovviamente tutti rigorosamente declinati sul mondo dei libri e della lettura.

Quest'anno sono 40 anni dalla morte di Italo Calvino, avvenuta il 19 settembre 1985. In tale occasione verrà proposto uno spettacolo teatrale per ricordare il geniale scrittore al quale la Biblioteca è intitolata.

Anche quest'anno si svolgerà a settembre, nel giardino della Biblioteca, il consueto appuntamento con “Il salotto di Italo Calvino”, la rassegna letteraria durante la quale autori esordienti o conosciuti, locali o provenienti da altri paesi e città, presentano la loro ultima opera in una "chiacchierata tra amici" alla fine della quale verranno offerti tè e pasticcini.

La Biblioteca sarà protagonista anche con il Festival “I luoghi del tempo”, un progetto della Rete Grossetana Biblioteche, Archivi e Centri di documentazione (Rete GROBAC). Il Comune di Castiglione della Pescaia è l'Ente di coordinamento di questo progetto il cui punto di forza risiede nella presenza di personaggi molto conosciuti, scrittori, giornalisti, musicisti, attori e comici, che durante una passeggiata, parlando con il pubblico lo accompagnano in luoghi poco conosciuti ma ricchi di storia e fascino.

Non potevano mancare in Biblioteca gli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Dopo la programmazione natalizia con le fiabe recitate dalla compagnia teatrale AnimaScenica, riprende da gennaio la rassegna “Favole e sogni” con sei appuntamenti a cadenza quindicinale. Ad interpretare le favole, coinvolgendo nella recitazione i bambini, torneranno anche gli amici del Teatro Studio.

Storia e archeologia saranno al centro dell'attenzione in tante iniziative, mostre, laboratori ed appuntamenti dedicati soprattutto ai bambini al Museo Casa Rossa Ximenes, e nei numerosi eventi a carattere regionale, nazionale ed internazionale che coinvolgeranno il MuVet - Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia già da questi primi mesi dell'anno per destagionalizzare l'attenzione sulla cultura del territorio. Grandi e piccoli eventi che il MuVet realizza grazie alla collaborazione con la Rete Museale della Maremma che vanno dalla Festa dei Musei alle Giornate degli Etruschi passando per la Notte Europea dei Musei, le Notti dell'Archeologia in Toscana e Amico Museo, poi ancora convegni, libri con la rassegna “Primavera Letteraria”, spettacoli, musica, teatro, e Archeologia sotto le stelle in estate. Non mancherà la partecipazione alle fiere di Tourisma e Paestum, e continuerà l'impegno di tutto lo staff del museo per un'offerta didattica sempre più ricca che consentirà di portare avanti le campagne di scavo sul territorio e i progetti dedicati al cosiddetto "pubblico speciale", ovvero portatori di handicap, sordo-ciechi, malati di Alzheimer, persone autistiche. Tanti nuovi partner entreranno come collaboratori per poter intraprendere nuove attività e consolidare quelle già in essere come i laboratori per ragazzi e le visite guidate. Quest'anno il MuVet sarà protagonista grazie ad una convenzione con due grandi Enti, il Museo Archeologico Nazionale di Firenze e i Parchi della Maremma, che porterà alla realizzazione di nuovi importanti eventi.

A febbraio chiude la mostra “Il ritorno del Condottiero” con la presentazione del catalogo, freschissimo di stampa, che fa il punto degli studi sulla tomba del duce di Vetulonia e dei due principi etruschi condottieri, e da inizio estate partirà una nuova mostra-evento quest'anno dedicata alla Collezione Bilotti d'Aragona.

Confermata ad Agosto la "Festa del Cinema di Mare" giunta alla 10° edizione, sotto la direzione artistica di Giovanni Veronesi, con proiezioni e incontri insieme a tanti personaggi del mondo dello spettacolo, e confermati gli appuntamenti del “PopCast” di Paco Mengozzi che porteranno sui palchi artisti di fama che allieteranno le serate castiglionesi con buona musica.

Il concertone al Calasole, nella spiaggetta della Darsena chiuderà un'estate ricca di spettacoli ed intrattenimento.

«Il 2025, come accaduto negli ultimi anni con Calvino nel 2023 e con Fogar nel 2024 - conclude la prima cittadina - avrà una dedica speciale al nostro santo patrono, San Guglielmo, in concomitanza del Giubileo e dell’anno santo dedicato a “Pellegrini di Speranza”, promuovendo il nostro territorio come luogo di viaggio spirituale grazie ai suoi siti religiosi che vogliamo valorizzare e far conoscere a partire dall’eremo di San Guglielmo, accompagnato dagli itinerari del sacro quali quello di Santa Petronilla in località La Santa, Padre Giovanni da San Guglielmo attraverso sant’Anna e Beata Libertesca con l’abbazia di San Pancrazio presso l’isola Clodia».

Il calendario completo di tutti gli eventi è su www.visitcastiglionedellapescaia.it