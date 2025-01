La scultrice inglese Emily Tacita Young ha donato uno dei suoi pianoforti al Giannetti

Lo strumento, di altissimo valore, è stato portato dal Convento di Batignano in una delle aule di via Bulgaria. Comune di Grosseto e Fondazione Grosseto Cultura: «Un gesto d’amore importante»

Grosseto: Nell’aula 4 dell’istituto comunale musicale Palmiero Giannetti di Fondazione Grosseto Cultura c’è un “nuovo” pianoforte dell’azienda tedesca C. Bechstein. In realtà è uno strumento ricco di storia che arriva da Batignano, più precisamente dalla dimora dove vive la scultrice inglese Emily Tacita Young. L’artista ha voluto donarlo alla scuola di musica: il gesto è stato supportato dal Comune di Grosseto, dal presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti e dall’assessore alla Cultura Luca Agresti che hanno messo in contatto la scultrice, oramai maremmana d’azione, con il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari e il direttore dell’istituto Giannetti, il maestro Antonio Di Cristofano. Come ha raccontato Emily Tacita Young quel piano le ricorda l’infanzia, quando d’estate con la famiglia veniva a Batignano e Adam Pollock insieme a suo padre lo suonavano. La storia di quel piano però era iniziata molto prima, perché fu donato da una signora allo scenografo in occasione del festival estivo “Musica nel chiostro” che si teneva appunto a Batignano. Poi la scultrice ha acquistato il convento da Pollock e quel pianoforte insieme ad altri ha continuato a far parte della vita della proprietaria e del figlio, pianista londinese. «Con mio figlio abbiamo pensato che quel pianoforte poteva tornare a vivere se lo avessimo donato e così è stato». Per ringraziarla, il presidente Tombari e il maestro Di Cristofano con il presidente Turbanti e l’assessore Agresti e i soci sostenitori di Fondazione, hanno organizzato una ristretta cerimonia che si è tenuta mercoledì 15 gennaio alla scuola di musica: nell’occasione il maestro Di Cristofano si è esibito al pianoforte donato dall’artista.

«Ringraziamo Emily Tacita Young per questa straordinaria donazione – dichiarano il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari, e il direttore dell’Istituto Giannetti, maestro Antonio Di Cristofano –. Non si tratta solo di un oggetto di pregio, ma di un gesto che esprime un profondo legame con il nostro territorio e un grande amore per la cultura. Grazie a lei, i nostri studenti avranno l’opportunità di crescere artisticamente e di coltivare il loro talento su uno strumento unico. La musica ha il potere di unire le persone e questa donazione ne è una magnifica testimonianza».

Anche dall’Amministrazione comunale arrivano i ringraziamenti alla scultrice. «Abbiamo avuto il privilegio di incontrare Emily Tacita Young e di ringraziarla per la bellissima donazione – spiegano Turbanti e Agresti –: ha dimostrato un’attenzione molto particolare nei confronti del nostro territorio, un segno d’amore per la cultura e per la comunità».

