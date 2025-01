Cantiere aperto a Senzuno, in arrivo agevolazioni su suolo pubblico e Tari

L’Amministrazione Buoncristiani va incontro alle esigenze di commercianti e esercenti - Agevolazioni su suolo pubblico e Tari per commercianti e esercenti penalizzati dai lavori in corso

Follonica: Il quartiere di Senzuno, a Follonica, è interessato da un importante intervento di riqualificazione che tocca le aree comprese a nord-ovest da via Vespucci, a nord-est da via Palermo a sud-est da via Lucca e via Pisa e sud-ovest da via Spiaggia di Levante. Le operazioni di cantiere, anche se realizzate per fasi su singole strade all’intero del perimetro, comportano ripercussioni in relazione alla natura delle lavorazioni e alle significative modifiche alla circolazione stradale. L’Amministrazione comunale ha quindi ritenuto opportuno, per i disagi arrecati dallo svolgimento dei lavori di riqualificazione del territorio, prevedere una riduzione del canone per gli esercenti e/o attività produttive detentori di titolo autorizzatori all’occupazione di spazi ed aree pubbliche che ricadono nel perimetro interessato dai lavori.





“A dicembre – dicono il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco Danilo Baietti, con delega ai Tributi – abbiamo provveduto a mappare e, al contempo, delimitare l’area di intervento dei lavori di riqualificazione del quartiere Senzuno, che non sono solo quelle di via della Repubblica, ma anche quelle delle strade limitrofe. Queste attività e gli esercizi presenti nel perimetro sono soggetti a disagi con ripercussioni economiche rilevanti, come - per esempio - la preclusione all’accesso alle vie, divieto di transito e di parcheggio, disagio per i lavori, minore attrattività nei confronti delle attività e esercizi commerciali da parte dei cittadini che, per un periodo prolungato nel tempo, usufruiscono con difficoltà dei servizi erogati dagli esercizi e attività. Abbiamo quindi deciso di intervenire sulle tariffe legate all’occupazione del suolo pubblico per andare incontro ai commercianti e agli esercenti per il periodo di durata del cantiere. Non solo. Gli sconti, per le attività che rientrano nel perimetro individuato dall’ufficio Lavori pubblici, riguarderanno anche la Tari: chi è all’interno del cantiere (e non solo in via della Repubblica come è stato l’anno scorso) avrà anche un’agevolazione del 40% sulla tassa sui rifiuti, possibilità prevista dal Regolamento Tari modificato il 24 aprile del 2024”.





Ecco nel dettaglio in cosa consiste il taglio delle tariffe:

occupazione commerciale temporanea II^ categoria:

- fino a 20 gg: 0,212 €/mq al giorno invece di 0,423 €/mq al giorno

- dal 21°gg al 90°gg: 0,106 €/mq al giorno invece di 0,211 €/mq al giorno

- dal 91°gg se l’intera occupazione supera 150 gg: 0,027 €/mq al giorno invece di 0,053 €/mq al giorno occupazione commerciale permanente II^ categoria:

- gazebo pluriennali: 24,47 €/mq invece di 48,932 €/mq