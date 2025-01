AGGIORNAMENTO NOTIZIA ORE 19

Grosseto: "L’intervento per il ripristino sulla rete idrica in piazza La Marmora si è rivelato più complesso del previsto, - fanno sapere da Acquedotto del Fiora - tanto da richiedere la produzione in tempi record di componenti ad hoc per lo specifico tratto di tubazione interessata. A causa delle ulteriori complessità emerse, il ripristino del flusso idrico in viale Sonnino, piazza La Marmora, via Alfieri, via Ferrucci, via Martiri di Belfiore e limitrofe è posticipato alla mezzanotte. Potrebbero inoltre verificarsi temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo".

Grosseto: In corso i complessi lavori per la riparazione della perdita sulla condotta idrica in piazza La Marmora. Per effettuare l’intervento è stato necessario chiudere il flusso, pertanto si potranno verificare temporanee sospensioni dell’erogazione idrica in viale Sonnino, piazza La Marmora, via Alfieri, via Ferrucci, via Martiri di Belfiore e limitrofe.

Potrebbero inoltre verificarsi temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti dopo le ore 20.